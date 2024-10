Via libera Allegri: hanno scelto il nuovo CT

Scelta del Ct per la panchina della nazionale, la decisione impatta anche sul futuro di Allegri: via libera per il livornese

Uno dei principali motivi di interesse del calciomercato in questa fase, con la sessione di trasferimenti di gennaio ancora lontana, è quello legato agli allenatori liberi su piazza, per capire su quali panchine potrebbero sedere a breve in caso di necessità. E’ il caso di Massimiliano Allegri, uno dei profili certamente più seguiti in assoluto da questo punto di vista.

L’allenatore livornese ha un curriculum che parla da solo, fatto di grande esperienza ad alto livello e di tanti successi raccolti, specialmente nel suo primo ciclo alla Juventus, un quinquennio con trionfi a nastro. E dunque è inevitabile che tra non molto per uno come lui arrivi una proposta importante per ricominciare ad allenare.

Di rumours nelle settimane scorse ce ne sono stati eccome. Dalla pista araba, che per il momento il tecnico non considera, ad altre suggestioni, come il ritorno al Milan in caso di addio di Fonseca. Tra contatti reali e contatti presunti, il nome di Allegri è sempre piuttosto discusso nelle cronache di mercato e negli ultimi tempi c’è una eventualità che pare potersi fare più concreta delle altre. Da questo punto di vista, arriva un indizio importante che potrebbe sbloccare tutto.

Allegri più vicino al Manchester United: l’indizio decisivo

Tra le squadre in difficoltà conclamata in questo inizio di stagione calcistica, il Manchester United di Ten Hag. Una partenza a dir poco ad handicap, quella del tecnico olandese sulla panchina dei ‘Red Devils’, il cui rendimento continua a non soddisfare la piazza e genera sempre maggiori polemiche.

Già in grave ritardo in campionato e nemmeno brillante in coppa, l’ex tecnico dell’Ajax è costantemente sulla graticola. Per ora, la società pare avergli confermato la fiducia, ma appare chiaro che se non ci sarà una netta inversione di tendenza a breve sarà soltanto questione di tempo prima del ribaltone.

Allegri è uno dei nomi caldi per l’eventuale sostituzione e la sua candidatura cresce ancor di più dato che Thomas Tuchel sarebbe nel mirino dell’Inghilterra. Secondo ‘Football Transfers’, la federazione britannica vorrebbe puntare sul tedesco, principale alternativa per lo United ad Allegri. Che a questo punto, avrebbe assolutamente campo libero e sarebbe pronto a iniziare la sua nuova avventura Oltremanica.