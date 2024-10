Come Bremer: crociato e stagione finita per il nerazzurro

Proprio come lo juventino Bremer, anche per un nerazzurro lo stesso infortunio: crociato rotto e stagione finita per lui

Nelle ultime settimane la Juventus ed i suoi tifosi hanno ricevuto una delle più brutte notizie che potessero mai aspettarsi: ovvero l’infortunio che ha visto come vittima Bremer. Il difensore brasiliano, durante il match di Champions League contro il Lipsia, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Ergo: stagione finita e appuntamento alla prossima.

Anche se, a dire il vero, l’ex Torino non è stato affatto l’unico a subire questo tipo di ko. Sempre in Serie A è stato il turno di Duvan Zapata che ha dovuto alzare “bandiera bianca” nella gara del suo Torino contro l’Inter. Adesso, però, nelle ultime ore è capitato ad un nerazzurro. Nel corso dell’allenamento con la sua Nazionale (per le gare di qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo) si è infortunato gravemente: anche per lui rottura del crociato.

Non solo Bremer, anche Carboni va ko: rottura del crociato

Bruttissime notizie per l’Olympique Marsiglia, Argentina ed anche Inter (che ne detiene ancora il cartellino). Valentin Carboni, nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, si è infortunato gravemente nell’allenamento con la nazionale Albiceleste. Secondo quanto riportato da media e stampa l’attaccante ha riportato la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. I tempi di recupero vanno dai sei agli otto mesi. Una tegola non da poco per il ct Lionel Scaloni.

Difficile, a questo punto, ipotizzare che possa rientrare verso la fine del campionato. Molto più probabile, invece, che la sua stagione sia già giunta al termine, proprio come successo ai suoi colleghi citati in precedenza. Un infortunio che potrebbe significare moltissimo per l’Inter, ma negativamente. L’ex Monza, infatti, nell’ultima sessione estiva del calciomercato ha accettato la destinazione Marsiglia, fortemente voluto da De Zerbi.

Arrivato in Ligue 1 in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 36 e contro-riscatto dei nerazzurri a 41. Soldi che, a questo punto, difficilmente Marotta potrà vedere e ricevere al termine della stagione. Fino a questo momento della stagione aveva collezionato solo 4 presenze in campionato, senza mai trovare la via della rete. Sia il Marsiglia che l’Inter, sui social network, hanno voluto incoraggiare il calciatore per un presto ritorno sul terreno di gioco.