Dalla Juve al Milan: arriva la maxi offerta

Il calciomercato entra nel vivo per il Milan e per la Juventus: arriva una notizia che può far felici i tifosi rossoneri

Siamo arrivati ad una sosta di campionato dopo che si sono giocati sette turni di Serie A e dopo che la miglior squadra fra tutte in questo avvio è risultata essere il Napoli. La formazione di Antonio Conte guida la testa della classifica con 16 punti raccolti ed è inseguita da Inter (14) e Juventus (13). Leggermente più indietro c’è il Milan – a quota 11 – che nell’ultimo turno di campionato prima della pausa è caduto sul campo della Fiorentina e ha così perso l’occasione di agganciare l’Inter seconda.

Il Diavolo in questi primi due mesi di stagione ufficiale ha avuto parecchi alti e bassi con ottime partite come il derby vinto 2-1 contro l’Inter che ha fatto esultare a lungo tutti i tifosi e poi prestazioni negative che hanno fatto calare l’entusiasmo, ad esempio le sconfitte in Serie A contro Parma e Fiorentina, oltre a quelle in Champions. Adesso durante questa sosta la dirigenza del Milan sta già pianificando assieme a mister Fonseca le prossime mosse da fare a gennaio per rinforzare la rosa.

Milan inserimento sull’attaccante seguito a lungo dalla Juve: sfida lanciata e duello aperto

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, il Milan in questi giorni avrebbe aggiunto il nome di Wenderson Galeno alla sua lista obiettivi per cercare di rinforzare le corsie laterali in attacco. Il giocatore brasiliano classe 1997 è infatti un esterno offensivo che in queste ultime stagioni si sta mettendo molto in mostra con la divisa del Porto, sia nel campionato portoghese che nelle coppe europee e quest’anno ha già realizzato ben 8 reti.

La scorsa estate il profilo di Galeno era stato a lungo attenzionato dalla Juventus che lo aveva messo nel mirino, salvo poi orientarsi su altri profili come Francisco Conceicao (prelevato anche lui dal Porto) oppure Nico Gonzalez, arrivato dalla Fiorentina su volere di mister Thiago Motta.

Il Milan adesso sta quindi cercando di inserirsi e anticipare la concorrenza che, oltre alla Juve, è rappresentata anche da club spagnoli. Galeno è un giocatore offensivo di talento, destro di piede che ama accentrarsi partendo dalla corsia mancina ma per lui non ci sono problemi nemmeno a giocare su quella opposta. Dispone anche del passaporto portoghese quindi non ci sarebbero problemi in ottica liste per il tesseramento degli extra-comunitari.