Ecco perché il Milan ha ‘cacciato’ Daniel Maldini. E adesso c’è l’Inter

Spunta un retroscena incredibile che può far spaventare i tifosi del Milan in merito all’addio di Daniel Maldini dal club rossonero

Una delle principali sorprese in questo inizio di campionato di Serie A è senza dubbio Daniel Maldini. L’attaccante del Monza, nonostante un avvio di campionato molto negativo della sua squadra, si sta mettendo bene in mostra con ottime prestazione e ha già messo a segno 5 reti in 19 presenze con la divisa biancorossa da gennaio ad oggi. Una domanda che molti tifosi del Milan si pongono è come mai il club dopo tanti anni abbia lasciato andar via Maldini a cuor leggero.

Dopo tanti anni passati nelle giovanili rossonere, Daniel Maldini – che è figlio della leggenda milanista Paolo – era finalmente riuscito ad entrare nel giro della prima squadra e aveva anche raccolto alcune presenze in Serie A prima di essere ceduto in prestito per un anno allo Spezia (tre reti in venti partite totali) e oi con la stessa formula per sei mesi all’Empoli ma qui per lui ci sono soltanto sette gettoni in campionato.

Spunta una ricostruzione sull’addio di Daniel Maldini al Milan, c’entra anche il padre Paolo

Ad inizio 2024 per Maldini arriva la chiamata dal Monza e dal suo AD Adriano Galliani che gli svolta la carriera, lo inserisce nelle migliori condizioni all’interno della squadra e da quasi un anno si sta mettendo in mostra. Ora però dagli studi televisivi di TeleLombardia arriva una ricostruzione che può lasciare l’amaro in bocca ai tifosi del Milan.

Il giornalista Gian Luca Rossi durante una diretta TV ha dichiarato: “Preferisco pensare che lo abbiano mandato via perché si chiama Maldini. Non posso credere che non abbiano capito per davvero le sue doti. […] Qui non c’è nessuna ragione tecnico-tattica ma è solo questione del cognome che ha”. Il riferimento è quindi chiaro al fatto che il padre di Daniel, Paolo Maldini non si è lasciato in ottimi rapporti con l’attuale proprietà rossonera dopo la sua esperienza da dirigente.

Per ironia della sorte per i tifosi del Milan, adesso le ottime prestazione dell’attaccante classe 2001 con la divisa del Monza gli sono valse una chiamata dal CT Luciano Spalletti per le gare di Nations League dell’Italia. Un traguardo molto importante per il numero 14 del Monza che è finito anche nella lista obiettivi dell’Inter. La società campione d’Italia in carica, secondo le ultime voci di mercato, è infatti interessata a prendere il talento cresciuto nel Milan facendo uno sgarbo ai tifosi del Diavolo.