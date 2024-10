Ribaltone Mourinho: nuovo esonero e sostituto scelto

Altro colpo di scena clamoroso nel mondo del calcio, c’entra José Mourinho: esonero in arrivo, già scelto il sostituto

La carriera di José Mourinho è fatta di svolte e colpi di scena. Lo Special One è considerato speciale da tutti per più di un motivo. Non solo per le vittorie collezionate nel corso di una vita spesa sulla panchina di alcuni dei più grandi club al mondo, ma anche per la personalità dimostrata in ogni occasione e per quella sua capacità di diventare, spesso e volentieri, l’uomo del destino, l’uomo del grande cambiamento. Spesso per lui, a volte anche per qualcun altro.

Esonerato dalla Roma lo scorso anno, non senza rimpianto per qualche tifoso, non senza un rancore malcelato da parte dello stesso allenatore portoghese, Mourinho ha trovato sistemazione pochi mesi fa al Fenerbahce, uno dei più grandi e blasonati club di Turchia. Un progetto ambizioso e stimolante che gli ha permesso di interfacciarsi con una nuova realtà e di dimostrare ancora una volta per quale motivo tutti lo reputano speciale.

Fin qui la sua avventura è stata però agrodolce. Nulla di estremamente negativo. Quando siamo ancora agli inizi della stagione, ha collezionato un pareggio e una vittoria in Europa League e 5 vittorie su 7 partite in campionato, con un pareggio e una sconfitta. Numeri che posizionano al momento i ‘canarini gialli’ al quarto posto in classifica, a sei punti dal super Galatasaray (che ha però una partita in più), e a due dalla seconda piazza del sorprendente Samsunspor.

L’avvio è stato quindi tutto sommato buono per Mourinho, e nulla fa pensare che possa arrivare in questa fase della stagione per lui un esonero che avrebbe davvero del clamoroso. Stavolta però lo Special One può tornare a vestire i panni del giustiziere per qualcun altro. Uno dei suoi prossimi avversari potrebbe infatti pagare carissima un’eventuale sconfitta contro di lui.

Esonero clamoroso, già scelto il sostituto: tutto dipende da Mourinho

In questo momento, il Fenerbahce di José Mourinho può rappresentare un vero incubo per il manager di una delle squadre più importanti al mondo, una big europea che, paradossalmente, ha vinto il proprio ultimo trofeo a livello internazionale proprio quando era guidata dal tecnico portoghese.

In oltre un decennio di delusioni e beffe clamorose, il Manchester United ha vissuto infatti le stagioni migliori sotto la guida dello Special One, l’unico in grado di portare i Red Devils a conquistare l’Europa League nella storia del blasonatissimo club inglese. Un club che, sotto la guida dell’attuale tecnico, Erik ten Hag, ha vissuto più bassi che alti, conquistando sì una Coppa di Lega e una Coppa d’Inghilterra, ma deludendo sempre in campionato.

Partito malissimo anche in questa stagione, il Manchester attualmente è solo 14esimo in Premier e in Europa League non ha ancora vinto una partita. Per questo motivo, i vertici del club hanno lanciato un ultimatum all’allenatore olandese. Dovrà riuscire a vincere le prossime due partite, in campionato contro il Brentford e in coppa proprio contro il Fenerbahce di Mourinho. Altrimenti, l’esonero sarà quasi inevitabile.

E in tal senso è già partita la caccia al sostituto, perché lo United non vuole farsi trovare impreparato. E se in Italia si è parlato di un possibile interesse per Max Allegri, secondo TEAMTalk al momento i favoriti per la panchina dei Red Devils sarebbero gli ex Chelsea Thomas Tuchel e Graham Potter.