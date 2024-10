Addio Serie A: va allo United anche lui

Il Manchester United, alla luce dei deludenti risultati ottenuti, si è rimesso a caccia di nuovi rinforzi. Individuato il colpo ideale.

Il Manchester United, in attesa di definire la posizione del tecnico Erik ten Hag, ha cominciato a riflettere in vista delle prossime sessioni di mercato. La rosa assemblata durante l’estate estate, infatti, non si è rivelata competitiva come invece sperava la dirigenza dei Red Devils: da qui la necessità di rimettersi a caccia di adeguati rinforzi, capaci di rendere maggiormente qualitativo e profondo il gruppo.

Nella scorsa estate sono sbarcati in città elementi del calibro di Matthijs De Ligt (50 milioni dal Bayern Monaco), Noussair Mazraoui (15 sempre dai bavaresi), Joshua Zirkzee (42 dal Bologna) e Manuel Ugarte (50 dal Paris Saint Germain) più il giovane talento Leny Yoro (62 dal Lille). Gli investimenti effettuati, però, non hanno prodotto i risultati sperati dalla società e dalla tifoseria. La squadra, infatti, al momento occupa la quattordicesima posizione in Premier League a -10 dal Liverpool capolista. Appena due le gare vinte, a fronte di altrettante pareggiate e 3 perse.

Negativo anche il rendimento in Europa League: due pari, con il Twente ed il Porto. La panchina del tecnico olandese, di conseguenza, è tornata a traballare: decisive per il suo futuro, in tal senso, saranno le prossime gare contro il Brentford ed il Fenerbahce. Il management, intanto, ha avviato il casting volto ad individuare gli innesti più adatti da ingaggiare ad inizio 2025 oppure tra luglio ed agosto. Nel mirino, in particolare, è finito un giocatore con un passato nella Serie A che più volte è stato molto vicino ad un ritorno nel Belpaese e che, in questi mesi, ha continuato ad essere l’oggetto del desiderio di varie big italiane.

Addio Serie A: il Manchester United lo vuole a tutti i costi

Si tratta di Rodrigo De Paul, legato fino al 30 giugno 2026 all’Atletico Madrid. Il 30enne argentino ha giocato spesso in questo primo scorcio di stagione (10 apparizioni complessive tra Liga e Champions) tuttavia è scivolato indietro nelle gerarchie di Diego Simeone: 6 presenze dal primo minuto, di cui 2 nella competizione europea. Il suo futuro, considerando che la trattativa riguardante il rinnovo del contratto risulta ferma, è quindi tutto da scrivere. Lo United, stando a quanto riportato dal sito ‘Masfichajes.com’, si è iscritto alla corsa mostrando un grande interesse nei suoi confronti.

L’inserimento degli inglesi è destinato a complicare i piani della Juventus e del Milan, da tempo sulle sue tracce. Lo sbarco in Inghilterra di De Paul è possibile.