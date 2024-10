Dalla Juve al Real Madrid: la firma arriva gratis

Un colpo pazzesco che tra pochi mesi potrebbe coinvolgere Juventus e Real Madrid: il grande ex può arrivare ‘gratis’ nel 2025

Un duello tricolore a distanza, quello tra Juventus e Inter, che si protrarrà ancora a lungo. I nerazzurri tra pochi giorni torneranno in campo dopo la sosta per affrontare la Roma, alla squadra di Thiago Motta toccherà vedersela con la Lazio.

In attesa di un Derby d’Italia che il prossimo 27 ottobre promette di essere rovente. Dal campo al calciomercato il passo è breve e soprattutto in casa bianconera c’è la consapevolezza che nonostante quanto fatto in estate, con grande generosità da parte della proprietà, qualcosa di grosso potrebbe muoversi nel mese di gennaio. Pochi mesi fa a Torino sono arrivati tanti colpi, tutti di grande calibro che hanno evidentemente accontentato le esigenze richieste di Thiago Motta per permettere alla sua nuova Juventus di competere per lo Scudetto.

Da Nico Gonzalez a Francisco Conceicao passando per Kalulu, Cabal ed il preziosissimo tris a centrocampo formato da Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners. Ma intanto c’è un’emergenza che potrebbe portare Real Madrid e Juventus ad intrecciare i propri interessi ad inizio 2025: quella in difesa.

Juve-Real, colpaccio in difesa: firma stellare

Il portale spagnolo ‘Elgoldigital’ torna a parlare di una situazione che accomuna Juventus e Real Madrid: l’emergenza in difesa. I bianconeri hanno recentemente perso Bremer per un grave infortunio al ginoccho, le ‘Merengues’ invece hanno accumulato una serie di defezioni che mettono a disposizione ad Ancelotti solo Vallejo e Rudiger.

Ecco perché il nome di Milan Skriniar è destinato a diventare bollente da qui alle prossime settimane. Una situazione pazzesca quella che riguarda l’ex centrale dell’Inter, arrivato a Parigi nel luglio 2023 a parametro zero ma che ormai è già finito nel dimenticatoio. Luis Enrique, infatti, sembrerebbe preferire altri difensori e così il nazionale slovacco sarebbe stufo dello scarso minutaggio a disposizione. Lo ha rivelato qualche giorno fa l’esperto di mercato Fabrizio Romano, con l’ipotesi Juventus che potrebbe molto presto tramutarsi in qualcosa di molto concreto per il mese di gennaio.

Per i bianconeri, però, c’è una condizione da rispettare: che Skriniar arrivi in prestito ad inizio 2025, senza pagare nulla. Una necessità che accomuna il club torinese al Real, pronto a puntare sullo slovacco solo a queste condizioni. Il portale iberico riferisce infatti come l’ex pilastro dell’Inter sia un’opzione gradita ad Ancelotti ma che il club di Florentino Perez non è disposto a fare follie dal punto di vista economico, nonostante non abbia investito a sufficienza in estate per rinforzare la difesa. Per l’ex nerazzurro al momento 2 presenze e solo 111′ in campo nella Ligue 1, mentre in Champions League Skriniar è ancora a secco.