Ha già conquistato Inter e Milan: duello per il nuovo Calhanoglu

L’avvio di stagione in Serie A ha fatto emergere il talento di un classe 2004 salito alla ribalta: è già derby di mercato a Milano

Si possono avere 20 anni e giocare con la personalità e l’esperienza di un navigato veterano? Ci si può destreggiare con lucidità, facendo le scelte giuste, accompagnando il tutto con una tecnica sopraffina mai fine a se stessa? Se fate questa domanda a Paolo Zanetti, allenatore del Verona, vi risponderà che ‘sì, è possibile‘. Perché il tecnico ha un tale esempio proprio dentro casa. E se lo tiene stretto, almeno per ora.

Nel buon avvio di stagione della formazione scaligera – 9 i punti conquistati nelle prime 7 di campionato – l’apporto del playmaker marocchino è stato decisivo. Non tanto come numero di assist (uno) quanto nella capacità di cucire il gioco e di essere al contempo interditore e costruttore principe della manovra. Tutte le azioni partono dai suoi piedi. Tutte le iniziative offensive lo coinvolgono. E se la squadra perde palla, ecco che ti ritrovi il 20enne subito nella metà campo difensiva. A strappare il pallone agli avversari per rilanciare una nuova proposta di gioco.

Nella sua prima annata da titolare dopo l’impiego a singhiozzo avuto con mister Baroni nella seconda fase dello scorso campionato (il gioiello è arrivato a Verona a gennaio in una situazione a dir poco critica per i gialloblù), Reda Belahyane sta sfoggiando una personalità che ha strappato applausi a pubblico e critica.

Restando in tema di giocatori nordafricani, l’ex Nizza sembra la versione giovane di Ismael Bennacer, uno che, al di là delle ultime due stagioni condizionate dagli infortuni, aveva si era e si è meritato la chiamata del Milan nel 2019.

Belahyane da impazzire: derby di mercato in vista

Con una valutazione di mercato che continua a salire nonostante il prezzo del suo cartellino si mantenga ancora accessibile per i top club della Serie A, il classe 2004 ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa. Sul suo profilo si sarebbe già attivato, nelle ultime settimane, anche il Chelsea pigliatutto, ma sono soprattutto Inter e Milan ad essersi fatti vedere dalle parti di Verona per un primo sondaggio esplorativo sul ragazzo.

Al momento non è stata avviata alcuna trattativa ufficiale, ma i due club meneghini sono pronti a darsi battaglia nella prossima sessione estiva di mercato. Il valore del giocatore è già schizzato intorno ai 10 milioni di euro: niente male per uno arrivato nello scorso gennaio per soli 500mila euro dal Nizza.

Inter e Milan sono pronti all’ennesimo derby di mercato per uno dei talenti più fulgidi espressi dalle piccole realtà della Serie A in questo avvio di stagione.