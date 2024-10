Scambio con Leao accettato: addio Juventus

Il futuro di Rafa Leao lontano dal Milan, ribaltone anche per la Juventus: lo scambio all’orizzonte è davvero pazzesco

Negli ultimi giorni si torna a fare un gran parlare di Rafael Leao. La recente prestazione sontuosa in Nations League contro la Polonia ha portato al successo del Portogallo, con una serie di giocate dell’asso rossonero che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Una serata da incorniciare per Rafa che con il Milan, invece, sta facendo enorme fatica.

Paulo Fonseca gli ha consegnato le chiavi dell’attacco, chiedendogli però grande sacrificio anche in fase di non possesso. Leao in questo primo scorcio di stagione è apparso spesso e volentieri insofferente, mostrando una discontinuità preoccupante che in più d un’occasione si è trasformata in un malus piuttosto che nell’arma in più richiesta dall’allenatore lusitano. E se il destino di Fonseca è strettamente legato ai risultati, quello di Leao invece pare possa rivelarsi già segnato. Vicino all’addio la scorsa estate, con Premier League e PSG che hanno sondato prepotentemente il terreno, adesso la storia può ripetersi.

Il Milan ha intenzione di puntare sul suo numero 10, la vera stella che quando si accende (ultimamente molto poco) è in grado di attestarsi tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Ma davanti ad una proposta convincente sembra proprio che la dirigenza di Via Aldo Rossi possa dare il via alla partenza dell’ex Lille. Uno scenario, per l’estate 2025, che potrebbe risultare ‘dannoso’ a distanza anche per la Juventus: lo scambio che si prospetta all’orizzonte lascia a bocca asciutta i bianconeri.

Scambio con Leao: Juve a mani vuote

Rafa Leao lontano da Milanello. Una situazione al momento solo teorica che molto presto, però, potrebbe tramutarsi in realtà. Lo sanno benissimo in Spagna visto che il portale ‘El Nacional’ lascia spazio a pochissimi dubbi su quella che potrebbe diventare la prossima squadra del classe ’99.

Si tratta del Barcellona di Joan Laporta che timidamente aveva già sondato il terreno per l’attaccante del Milan. Adesso durante l’estate 2025 l’affare potrebbe finalmente decollare, con buona pace della Juventus. Proprio così, perché la dirigenza blaugrana potrebbe essere disposta a formulare un’offerta per il portoghese, mettendo sul piatto uno dei grandi sogni di mercato di Thiago Motta e Giuntoli: si parla di Ferran Torres. 24 anni ed in scadenza il 30 giugno 2027 con il club catalano, l’ala spagnola potrebbe rappresentare la pedina perfetta per convincere il Milan.

Torres andrebbe a sostituire in maniera diretta Leao, in campo. E potrebbe occupare anche altri ruoli, con una duttilità preziosissima per Paulo Fonseca. Una doccia fredda per la dirigenza juventina che a questo punto rischia già di doversi orientare su altri nomi per l’immediato futuro. Ferran Torres e soldi: così Leao può finire al Barcellona complicando i piani della Juventus per la prossima estate.