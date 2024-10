Viaggio sola andata Torino-Milano: bloccato a gennaio, arriva a giugno

L’Inter prepara già i primi colpi per la prossima sessione estiva di mercato: il giocatore bloccato a gennaio, arriverà a Milano a giugno

Tra un paio di mesi comincerà la sessione invernale di mercato dove i club cercheranno di risolvere i problemi di rosa rimasti in sospeso dopo quella estiva o di rinforzare ulteriormente le proprie squadre per cercare di raggiungere i loro obiettivi.

C’è anche però chi, tramite gennaio, cercherà di lavorare e di mettere a segno dei colpi importanti per quella che sarà la prossima sessione estiva, cercando di anticipare la concorrenza. È quello che cercherà di fare l’Inter che, dotata già di una rosa di alto livello ritenuta adatta per centrare gli obiettivi stagionali, è già al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Il prossimo anno potrebbe esserci molti cambiamenti nella rosa ed i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Secondo quanto riportato da fichajes.net, l’Inter starebbe lavorando in particolar modo sull’arrivo di uno dei migliori centrocampisti della Serie A attualmente in circolazione che sta facendo molto bene anche in nazionale, ovvero Samuele Ricci del Torino che mai come quest’anno sembra pronto per fare il grande salto in una big del nostro campionato.

Inter, idea Ricci a centrocampo: i nerazzurri ci provano

In questa stagione di Serie A, Samuele Ricci si sta mettendo particolarmente in mostra. Il centrocampista del Torino già aveva fatto vedere buone cose nella passata stagione, ma pare che l’attuale sia quella della vera consacrazione per lui che sogna e crede di essere pronto per fare il grande salto e poter giocare in una big.

Convocato in nazionale da Spalletti, anche in azzurro Ricci si è confermato, attirando le attenzioni dei top club italiani e secondo fichajes.net, uno dei più interessati è l’Inter. I nerazzurri vogliono ringiovanire la propria rosa il prossimo anno e Ricci è la prima idea della dirigenza per portare una ventata di aria fresca a centrocampo. Portarlo via al Torino, però, non sarà certo semplice ed i granata si aspettano un’offerta importante per lasciar partire uno dei migliori giocatori della propria rosa.

Per lasciare andare Ricci, il Torino potrebbe chiedere una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro considerando che l’attuale valore di mercato del centrocampista è di 22 milioni di euro. Una cifra importante, ma non impossibile per ‘Inter che potrebbe già andare all’assalto del giocatore a gennaio e bloccarlo in vista di giugno, anticipando la concorrenza. Da parte sua, Ricci non vedrebbe male un trasferimento a Milano, conscio che l’Inter potrebbe essere la squadra giusta per poter finalmente mostrare tutto il suo valore.