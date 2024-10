Anticipo secco dalla Premier: la Juve lo perde a gennaio

La Juventus sarà di nuovo protagonista sul mercato. A gennaio previsto l’affondo decisivo che spiazza il club bianconero.

E’ stato un avvio di stagione agrodolce quello finora vissuto dalla Juventus. I bianconeri, ad esempio, risultano ancora imbattuti sia in campionato che in Champions League. Le varie partite disputate, però, hanno fatto emergere una serie di criticità che turbano i pensieri di Thiago Motta e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: in primis, una certa sterilità offensiva e l’assenza, in rosa, di un’adeguata alternativa a Dusan Vlahovic.

Il ruolo in questione, sulla carta, doveva essere svolto da Arek Milik tuttavia il periodo ai box del polacco (fermo da inizio giugno a causa di un infortunio e delle successive operazioni chirurgiche) si è dilatato. La prolungata assenza dell’ex Napoli ha quindi privato il tecnico di un elemento essenziale, costringendo il serbo a giocare sempre con tutte le controindicazioni del caso. Il dirigente, alla luce di tutto ciò, si è messo a caccia di un adeguato rinforzo da portare a Torino. Due i nomi cerchiati in rosso nel suo taccuino.

Il primo è quello di Jonathan David, legato al Lille fino al 30 giugno 2025 e non intenzionato a rinnovare. L’altro profilo risulta essere Arnaud Kalimuendo, di proprietà del Rennes. La lista dei desiderata, in realtà, comprende anche un altro giocatore: parliamo di Benjamin Sesko del Lipsia, autore di una doppietta proprio ai danni della Vecchia Signora nell’ultimo turno di Champions League. Giuntoli lo segue con grande interesse tuttavia, in questo caso, parliamo di un colpo fattibile soltanto nella prossima estate ed in caso di partenza di Vlahovic (resta complicata la trattativa per il rinnovo).

Juventus, l’anticipo secco della Premier sorprende i bianconeri

Si tratta di una pista evidentemente complicata, che rischia di svanire già a gennaio. L’Arsenal, stando a quanto riportato dal portale ‘Elnacional.cat’, si è infatti iscritto alla corsa e punta ad acquistarlo alla riapertura del mercato. I ‘Gunners’, su input di Mikel Arteta, hanno cominciato ad effettuare una serie di sondaggi esplorativi valutando in termini concreti l’idea di mettere sul piatto i 60 milioni richiesti dal Lipsia. Un investimento oltremodo oneroso, ritenuto però necessario dall’allenatore spagnolo per battere la concorrenza in Premier League del Liverpool e del Manchester City ed aumentare, così, le probabilità di vincere il campionato.

L’inserimento degli inglesi rappresenta una brutta notizia per Giuntoli, in ogni caso consapevole della complessità dell’affare. Il sogno di acquistare il classe 2003, salvo sorprese, si interromperà tra tre mesi. La Juve dovrà “accontentarsi” di uno tra David e Kalimuendo.