Dalla Juve alla Roma: il nuovo bomber ha deciso

Decisione presa da parte del bomber: sarà un nuovo giocatore della Roma, niente da fare per la Juve che resta così beffata. Ecco le ultime

Nuovo bomber in arrivo per la Roma che può così beffare la Juve e avere una corsia preferenziale per arrivare al giocatore tanto desiderato. I bianconeri osservano l’evolversi dei movimenti di mercato degli attaccanti, desiderosi di ingaggiarne uno per far fronte alle difficoltà riscontrate dopo l’infortunio di Milik. A conti fatti i piemontesi non hanno un vice-Vlahovic e con l’aggravarsi del KO del bomber polacco rischiano di non averlo almeno fino a gennaio.

Ecco perché Giuntoli e gli altri dirigenti si stanno guardando seriamente intorno, per cercare di arrivare ad un nuovo centravanti quanto prima. Sono diversi i profili attenzionati dalla società, si guarda maggiormente in un club di Premier League dove ci sono ben due attaccanti che stuzzicano la fantasia dei bianconeri.

Va alla Roma, Juve beffata: accordo coi giallorossi? Le ultime

La Juve, infatti, sta guardando con insistenza in casa Everton dove militano Calvert-Lewin e Beto, vecchia conoscenza della serie A, avendo giocato nell’Udinese. Per quanto riguarda l’inglese, in scadenza di contratto a giugno, i bianconeri vorrebbero attendere fine stagione per prenderlo a zero, magari accordandosi prima per battere la concorrenza. Rappresenta una grande opportunità di mercato ma questo significa non averlo subito a gennaio. Ecco perché i bianconeri alla riapertura delle trattative starebbero pensando al portoghese.

Fin qui, il classe ’98 ha trovato meno spazio in quanto chiuso dal suo compagno di reparto, non ha nemmeno ancora debuttato in Premier League ed è ipotizzabile un suo addio. Dopo aver fatto benissimo nella sua precedente esperienza in Italia, in Inghilterra non è riuscito ad imporsi, almeno nella nuova stagione, in quanto tutto sommato nella scorsa ha messo a referto 39 presenze (molte da subentrato) e 6 reti in tutte le competizioni. Per lui si aprirebbero le porte di un ritorno in Italia ma non alla Juve, bensì alla Roma!

I giallorossi, infatti, vogliono inserirsi nella trattativa e sottrarre il colpo ai bianconeri! Hanno un importante asso nella manica. Quello dei Friedkin che con ogni probabilità entro fine anno rileveranno in maniera definitiva le quote del club inglese. Secondo quanto riportato dal portale teamtalk.com, i Toffees al momento non hanno intenzione di cedere l’ex Udinese a gennaio né in prestito né a titolo definitivo. Il club lo considera ancora importante e che presto potrà trovare spazio. Ovviamente tutto può cambiare se la società dovesse passare davvero agli attuali proprietari della Roma. Ecco perché i giallorossi partono nettamente in pole rispetto alla Juve.