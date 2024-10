Il nuovo Mbappé per la Juve: Milan avvisato

La Juventus segue un grandissimo talento francese. Sulle sue tracce ci sono anche il Milan e altri top club. In patria lo paragonano a Mbappé

Tutto pronto per il ritorno della Serie A dopo la tanto “odiata” pausa per le Nazionali con il conseguente stop al campionato. Uno dei big match dell’ottava giornata è senz’altro Juventus-Lazio con i bianconeri, in piena emergenza tra infortuni e squalifiche, chiamati a riscattare il deludente pareggio casalingo con il Cagliari.

Come spesso accade durante la pausa della Serie A, tornano d’attualità le indiscrezioni di calciomercato in vista dell’ormai prossima riapertura dei trasferimenti prevista a gennaio. Juve, come sempre, protagonista. Esclusa l’opportunità di ingaggiare un difensore a parametro zero che possa sopperire alla lunga assenza di Bremer, ai bianconeri sono già stati accostati profili interessanti per il reparto arretrato e non solo.

Jakub Kiwior dell’Arsenal potrebbe essere un’alternativa per la difesa mentre Luka Jovic è il nome che è circolato per sopperire all’assenza di un altro indisponibile ovvero Milik, di nuovo operato al ginocchio. Sempre in attacco poi, la Juve è in corsa anche per Jonathan David, l’attaccante canadese del Lille destinato a liberarsi a parametro zero a fine stagione in scadenza di contratto.

Juve su un grandissimo talento, c’è anche il Milan

Su David c’è anche il Milan che ha seguito il centravanti già la scorsa estate prima di puntare su Morata. Il canadese è solo uno degli obiettivi in comune tra i due club. Un altro gioca sempre in Francia ma in Ligue2 ed è un giovane esterno di cui tutti parlano già benissimo.

Si chiama Eli Junior Kroupi, una mezzala offensiva classe 2006 del Lorient, club che, in questa stagione, milita nella Serie B francese dopo la retrocessione all’ultima giornata nello scorso campionato. Figlio d’arte (il padre ha anche giocato in Italia nell’Arezzo), Kroupi ha potenzialità da top player e le ha già fatte intravedere nelle ultime due stagioni in cui ha realizzato nove gol in 38 presenze complessive con il suo club.

Velocità, propensione al dribblig, agilità e anche una predilezione per i calci di punizione, queste le caratteristiche essenziali del classe 2006 che viene già accostato – con tutte le cautele del caso – a un certo Mbappé. Kroupi è destinato a lasciare prestissimo il Lorient. Giuntoli lo segue con grande attenzione ma non è affatto il solo a farlo. Oltre al Milan, l’esterno francese di origini ivoriano è anche nel mirino di Barcellona, Real Madrid e Ajax. L’asta è appena cominciata con la certezza già che di questo talento sentiremo ancora parlare in futuro.