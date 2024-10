Sospensione per video sessuale: l’intelligenza artificiale colpisce ancora

Arriva la sospensione per un sex-tape con il supervisore degli arbitri: colpa dell’intelligenza artificiale, ecco cos’è accaduto

L’intelligenza artificiale è ormai sempre più parte integrante delle nostre vite. Si tratta di quel ramo dei computer che studia lo sviluppo di sistemi software ed hardware con capacità specifiche in grado di capire l’ambiente, mettersi in relazione con esso e perfino risolvere problemi agendo con un obiettivo specifico.

In soldoni, è sempre più smodato l’uso dell’intelligenza artificiale nei campi più svariati: dalla scrittura con programmi che interagiscono con l’utente ed in pochi istanti sono in grado di esaudire ogni tipo di richiesta fino al mondo dell’image, tra foto e video che alterano completamente la realtà ed al contempo creano situazioni uniche.

Ben altra cosa è il deep fake, che è una tecnica basata sull’intelligenza artificiale per la sintesi dell’immagine umana che, tramite una tecnica di apprendimento automatico, sovrapponevideo ed immagini esistenti con altri originali. Questi possono ricreare o modificare i movimenti di un volto ma anche quelli di un corpo imitando perfino la voce.

Scandalo per video sessuale: la difesa dell’arbitro

Inutile dire come siano estremamente pericolosi se utilizzati in modo non appropriato. E sembra proprio essere il caso dello scandalo sessuale scoppiato in Turchia nelle ultime settimane: se nel Paese che si affaccia su due Continenti la vicenda è stata affrontata con molta discrezione, grande eco si è avuto in altre nazioni, Spagna su tutte. Già, ma cos’è accaduto?

Una direttrice di gara di calcio minore della regione di Istanbul, Elif Karaarslan è stata sospesa da ogni ruolo per un’accusa gravissima: sarebbe stata protagonista di un sex-tape con il 61enne Oran Erdemir, un supervisore degli arbitri turchi. La gravità sta proprio nella persona – per via del ruolo che ricopre – con cui avrebbe fatto ciò.

La ragazza, 24enne laureata in scienze dello sport, avrebbe però rispedito tutte le accuse al mittente. “Il video è stato creato con l’intelligenza artificiale, è tutto falso” si è difesa la donna. Ed il suo avvocato, in un comunicato, ha sottolineato come trattasi di un video manipolato proprio dalla IA.

Come detto, la Karaarslan è stata sospesa da ogni ruolo ma è pronta a dare battaglia. “Davanti a me c’è una battaglia legale lunga ma la affronterò nel modo più forte” ha sostenuto. “La donna di quel video non sono io ed è una offesa grave al mio onore tutto ciò. Sono una delle tante donne danneggiate, spero di essere l’ultima ma mi difenderò fino alla fine” ha poi aggiunto.