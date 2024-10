Torna al Milan dopo 10 anni: “Accetta subito, senza dubbio”

Il Milan sta vivendo un avvio di stagione quanto mai complicato. Possibile il ritorno alla base dopo 10 anni: arriva la conferma.

Un avvio di stagione complicato, ben distante da quanto inizialmente previsto. Il Milan si interroga sul rendimento offerto dalla squadra tra Serie A e Champions League in queste settimane. La vittoria ottenuta ai danni dell’Inter e quella successiva sul Lecce sembravano aver blindato la posizione di Paulo Fonseca e certificato la rinascita rossonera.

Le sconfitte patite per mano del Bayer Leverkusen nel torneo europeo e della Fiorentina nell’ultimo turno di campionato, invece, hanno fatto svanire l’euforia e fatto tornare il tecnico nell’occhio del ciclone. Il management, nonostante le critiche mosse nei suoi confronti da una larga parte della tifoseria, ha deciso di difenderlo e schierarsi dalla sua parte, chiedendo ai componenti del gruppo di mostrare maggiore impegno e attaccamento alla maglia. Al tempo stesso, però, dal tecnico portoghese pretende subito un cambio di passo. Il programma, dopo la sosta dovuta per gli impegni delle nazionali, prevede la sfida casalinga contro l’Udinese.

Un match complicato e ricco di insidie. I bianconeri di Kosta Runjaic, infatti, sono quinti in classifica con 2 punti in più rispetto al Milan e finora hanno dimostrato di essere un avversario temibile per chiunque. Fonseca, dal canto suo, non può permettersi un’altra brutta figura. Un ulteriore scivolone sabato pomeriggio frustrerebbe ancor di più le ambizioni di gloria della società, al punto da rendere possibile il divorzio tra le parti. Tutto, quindi, dipenderà dal risultato che emergerà al termine dei 90 minuti regolamentari (più recupero).

Milan, possibile il ritorno alla base dopo 10 anni: arriva la conferma

Diversi i coach attualmente alla finestra, che mirano a prendere il posto di Fonseca sulla panchina rossonera. L’elenco, ad esempio, comprende Massimiliano Allegri alla ricerca della prossima sfida da affrontare e vincere dopo l’amaro epilogo vissuto alla Juventus. Il livornese, durante l’estate, è stato approcciato da varie società arabe, pronte a ricoprirlo d’oro: le offerte ricevute, però, non hanno fatto breccia nel suo cuore, visto che il suo obiettivo è quello di continuare ad allenare in Europa.

A confermare quanto sia gradito lo scenario che prevede un ritorno a Milano a 10 anni dall’ultima volta è stato il mentore di Allegri, Giovanni Galeone, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Se arrivasse una proposta da Ibrahimovic, accetterebbe senza dubbio”. Il “sì” dell’ex Juventus è pronto. Spetta al dirigente svedese la decisione finale: andare avanti con Fonseca o voltare pagina e puntare forte sulla voglia di rivalsa di Allegri? Il match con l’Udinese fornirà le dovute risposte.