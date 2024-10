Tutto confermato, la telefonata che rivoluziona il mercato del Milan

Il Milan si è attivato sul mercato. Imminente la firma sul contratto auspicata dalla dirigenza rossonera: la telefonata non lascia dubbi.

In attesa della ripresa del campionato e di capire in che modo reagirà Paulo Fonseca alle nuove critiche, il Milan si è rituffato sul mercato al fine di potenziare l’attuale organico. Gli investimenti fatti nella scorsa estate, infatti, non si sono rivelati sufficienti per allestire un gruppo capace di fare la voce grossa in campionato ed in Champions. Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, di conseguenza, cercherà di sanare le criticità esistenti.

Quella principale riguarda l’assenza di un’alternativa di livello al duo composto da Youssouf Fofana e Tijjani Reijndes. Il ruolo doveva spettare ad Ismael Bennacer tuttavia il grave infortunio rimediato dall’algerino (si rivedrà nel 2025) ha cambiato i piani della dirigenza. Il preferito risponde al nome di Samuele Ricci del Torino, seguito anche dal Manchester City. La priorità consiste nel prendere un vice-Theo Hernandez. Filippo Terracciano infatti, nell’unica volta in cui è stato impiegato (contro la Lazio il 31 agosto), non ha convinto mentre Strahinja Pavlovic, essendo un centrale, risulta adattato in quella posizione.

I radar sono puntati su Fabiano Parisi, caduto in disgrazia alla Fiorentina. La società rossonera, in attesa di allestire le due trattative, ne sta portando avanti altrettante tese a blindare alcune sue colonne portanti. Una di queste riguarda proprio Theo Hernandez, che per prolungare chiede un ingaggio molto più alto rispetto a quello percepito finora (dagli 4 milioni a quota 7). Le parti, che non si sentono da maggio, torneranno ad incontrarsi presto. La fumata bianca, intanto, resta distante. Più semplice, invece, sembra ottenere il definitivo “sì” di Matteo Gabbia, legato al Milan fino al 30 giugno 2026.

Milan, la telefonata cambia il mercato: i rossoneri possono chiudere

Il 24enne in queste settimane ha scalato le gerarchie, al punto da diventare un punto fermo nello schieramento tattico di Fonseca. Autore della rete decisiva nel derby e convocato di recente in nazionale in occasione degli impegni in Nations League, il classe 1999 sta vivendo un momento magico: da qui la scelta del Milan di premiarlo tramite un maxi-rinnovo fino al 2030 e uno stipendio da 2 milioni, ovvero il doppio di quello attuale.

Il club, di recente, ha telefonato al suo agente Tullio Tinti per iniziare ad impostare il discorso: a confermarlo è stato lo stesso procuratore, ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’. Gli attori coinvolti, a breve, si siederanno intorno al tavolo al fine di definire tutti i dettagli dell’intesa. La volontà comune è quella di condurre in porto l’affare.