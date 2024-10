70 milioni di euro, Ibra prende i soldi e scappa

Si prospetta un addio importante al Milan, offerta da 70 milioni di euro per un big rossonero: Ibrahimovic propenso ad accettare

Per il Milan, è stato un avvio di stagione fin qui piuttosto tormentato. Ora, i rossoneri sperano di riuscire a invertire la tendenza nel prossimo ciclo di gare. Bisogna iniziare a vincere con continuità e farlo alla svelta, per il Diavolo, per evitare che l’annata prenda una piega storta difficilmente rimediabile.

Contro Udinese, Bruges e Bologna serve fare bottino pieno, prima delle sfide con Napoli e Real Madrid che potrebbero essere sostanzialmente decisive in un verso o nell’altro. Per il momento, c’è fiducia in Fonseca in panchina, ma è una fiducia che naturalmente non può essere sine die e andrà sostanziata dai risultati per il tecnico portoghese. Il quale non è certo l’unico sotto esame, in ogni caso.

Critiche sono arrivate in questa fase praticamente per ogni componente del gruppo rossonero, dalla società al campo. Club sotto accusa per la gestione del momento e per un mercato non efficacissimo almeno finora, squadra attaccata per un rendimento non eccelso e per atteggiamenti discutibili da parte di alcuni singoli. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. A cominciare dai big sul terreno di gioco. Uno di loro, però, potrebbe essere giunto a fine ciclo e il Milan, di fronte a una offerta da 70 milioni di euro lo lascerebbe andare.

Milan, assalto a Theo Hernandez: l’offerta irrinunciabile

La cifra verrebbe ritenuta congrua per la partenza di Theo Hernandez. Il francese era stato blindato, a giugno, dalle parole di Zlatan Ibrahimovic, ma la situazione adesso impone delle riflessioni. Per come stanno andando le cose in campo e per un rinnovo al momento in stallo totale.

Le parole dell’agente del francese hanno lasciato il segno e non poteva essere altrimenti. Le affermazioni di Garcia Quilon hanno riferito di trattativa al momento non in essere, con annessa smentita di richieste particolarmente esose da parte del giocatore. Nonostante il fatto che, senza rinnovo, Hernandez sarebbe a un solo anno dalla scadenza, per portarselo a casa il Manchester City sarebbe disposto a una offerta elevatissima, come riportato da ‘Fichajes.net’, per sbaragliare la concorrenza di Real Madrid e Bayern Monaco. E davanti alla cifra predetta, il Milan non se lo farebbe dire due volte e acconsentirebbe.