Dalla Juve alla Capitale: Pogba ha già risposto

Le ultime news sul futuro di Paul Pogba, il forte centrocampista della Juventus, oggi fermo per la lunga squalifica per doping.

Strana e davvero discendente la parabola calcistica di Paul Pogba. Colui che era considerato fino a pochi anni fa uno dei centrocampisti più forti del pianeta, grazie alle sue qualità tecniche innate, è finito all’interno di un vortice molto negativo, fatto di scelte sbagliate, prestazioni dimenticabili ed errori dentro e fuori dai campi.

Con il ritorno alla Juventus, avvenuto nell’estate 2022 a parametro zero, molti speravano che Pogba potesse tornare quello di un tempo. Invece è prima incappato in numerosi infortuni muscolari, poi è stato giudicato colpevole di aver assunto sostanze dopanti. In particolare Pogba è stato trovato positivo alla DHEA, ottenendo una squalifica di 4 anni.

Di recente il TAS di Losanna ha rivisto la sentenza iniziale e ha deciso di limitare lo stop a Pogba a 18 mesi. Dunque il centrocampista juventino potrà tornare a giocare qualsiasi competizione ufficiale a partire da marzo prossimo. Ma lo farà con la maglia della Juve? In questo senso vi sono molti dubbi, visto che il club non sembra propriamente voler puntare sul francese.

Offerta per Pogba dall’estero: il francese ha le idee chiare

Non è da escludere dunque che Pogba nei prossimi mesi si trovi un nuovo club. Magari svincolandosi dalla Juventus, con cui è sotto contratto fino al 2026. Il numero dieci francese ha già ricevuto un’offerta nelle scorse ore, almeno secondo l’indiscrezione pubblicata da France Football.

A cercarlo concretamente è stato il club russo dei Broke Boys FC di Mosca. Una squadra in realtà costituita da pochissimo e composta da star del web ed influencer di origine russa, facente parte della Media Football League. Si tratta di una lega non riconosciuta dalla FIFA, vinta nell’ultimo anno proprio da questa particolare squadra moscovita.

A Pogba è stato proposto un contratto milionario per giocare dunque assieme alle celebrità locali e diventare una vera e propria star anche in terra russa. Una prospettiva che però il calciatore classe ’93 ha considerato poco allettante, proprio perché tale ingaggio avrebbe poche prospettive in ambito internazionale. La volontà di Pogba è quella di tornare subito ad alti livelli, con la Juventus o con un altro club comunque di levatura importante.

Altre società che si sono interessate di recente a Pogba sono il Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra e nazionale Adrien Rabiot. Ma anche diversi club della Saudi Pro League araba, pronti a ricoprire Pogba di oro massiccio.