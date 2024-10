L’ex della Juventus sgambetta il Milan: soffiato ad Ibrahimovic

Il Milan riflette in vista di gennaio. L’obiettivo è stato individuato ma un’ex Juve complica i piani di Ibrahimovic.

Sondaggi, telefonate, riflessioni. Il Milan è già proiettato sulla finestra invernale del mercato. La rosa allestita nella scorsa estate e gli investimenti fatti per accontentare le richieste di Paulo Fonseca non hanno prodotto i risultati sperati dalla dirigenza, rendendo necessari ulteriori innesti. La pianificazione dei prossimi colpi è quindi già scattata: la priorità, in tal senso, consisterà nel rimpolpare il reparto di centrocampo e prendere un giocatore abile sia in fase di recupero del pallone che nell’impostazione.

Il grave infortunio rimediato da Ismael Bennacer ha ridotto al lumicino le opzioni a disposizione del mister lusitano, orfano di una vera e propria alternativa di qualità al duo formato da Tijjani Reijdenders e Youssouf Fofana. Ruben Loftus-Cheek, ad esempio, fa fatica a ricoprire il ruolo di diga davanti alla difesa preferendo giocare in altre zone del campo mentre Yunus Musah, non utilizzato in 2 delle ultime 3 gare disputate in campionato, risulta poco gradito all’allenatore che preferirebbe avere elementi di dotati di un differente spessore tecnico. Da qui la decisione del management guidato da Zlatan Ibrahimovic di avviare il casting volto ad individuare l’adeguato rinforzo.

Nel mirino, in particolare, è finito Johnny Cardoso legato fino al 30 giugno 2029 al Betis. Il 23enne statunitense, in questo primo scorcio di campionato, ha trovato relativamente poco spazio nella formazione guidata da Manuel Pellegrini: 8 le presenze complessive tra Liga e Conference League, di cui però solo 5 da titolare. Un bottino poco gradito dal classe 2001 che, di conseguenza, ha cominciato a guardarsi intorno senza escludere un addio ai biancoverdi ed il trasferimento in un altro paese.

Milan, l’ex Juve complica i piani di mercato di Ibrahimovic

Il Milan, come detto, lo osserva ritenendolo un ottimo giocatore, pronto a calcare palcoscenici prestigiosi e dotato di margini di miglioramento ancora ampi. Non proprio un goleador (un gol nell’ultima annata) ma comunque un giocatore capace di garantire fosforo e grande dinamismo. Quello che, attualmente, manca nella squadra di Fonseca. Riuscire ad ingaggiare, per Ibrahimovic, in ogni caso non si preannuncia affatto facile alla luce del forte interessamento mostrato verso Cardoso da un altro top club europeo pronto a piazzare l’affondo vincente.

Parliamo del Tottenham, iscrittosi alla corsa di recente. Il direttore sportivo Fabio Paratici (ex Juventus), stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, è in pole position in virtù di un accordo stipulato dalle due società negli scorsi mesi che assicura una sorta di “prelazione” ai Spurs. Ora resta da capire quando il Betis si farà avanti, tra gennaio e giugno. Un problema in più, per il Milan.