Zidane al posto di Inzaghi: ha già detto sì

Una nuova indiscrezione proveniente da Oltremanica avvicina l’allenatore transalpino alla panchina: futuro già deciso

Ha vinto tutto quello che c’era da vincere, stabilendo anche un record difficilmente battibile, quello di primo allenatore della storia a vincere per tre volte consecutive la ‘moderna’ Champions League, la cui denominazione come noi la conosciamo esiste ‘solo’ dal 1992. Ha conquistato qualsiasi competizione alla quale abbia partecipato in qualità di tecnico del Real Madrid, il club con cui aveva già avuto, da giocatore, dei trascorsi di gloria. Poi si è fermato. In attesa di una chiamata che non è mai arrivata.

Ha del curioso la storia di Zinedine Zidane nelle vesti di allenatore. Dopo la seconda parentesi alle Merengues, non fortunata come il primo triennio ma comunque coronata da qualche alloro, Zizou aveva un sogno. Quello di allenare la sua amata Nazionale francese. Un desiderio rimasto inespresso per via degli ottimi risultati della selezione allenata da Didier Deschamps, confermato al suo posto anche dopo la delusione di un campionato del mondo svanito però solo ai calci di rigore contro l’Argentina di Sua Maestà Lionel Messi.

È dall’estate del 2021, ovvero da oltre 3 anni, che la leggenda del calcio francese non è più alla guida di alcuna squadra. Di club o nazionale che sia. E dire che nel frattempo le richieste non sono certo mancate. Con Juventus e PSG che si sono contraddistinte per delle ricche lusinghe che tuttavia non hanno portato gli effetti sperati.

Forse, dopo un periodo così lungo di inattività, lo stesso Zidane ha capito che è arrivato il momento di guardare in faccia alla realtà. Ci sarà spazio – magari con altri personaggi alla guida della Federcalcio francese – per allenare ‘Les Bleus’. Intanto un ricco e blasonato club sembra aver fatto breccia nell’animo del 52enne.

Zidane prende il posto di Inzaghi: la volontà del club è chiara

Come riportato dal portale inglese ‘Express.co’, Jim Ratcliffe, dopo aver completato il suo investimento di 1,3 miliardi di sterline per una quota del 28% della società Manchester United nello scorso febbraio, aveva già pensato di insediare la gloria del calcio d’Oltralpe al posto del sempre più mal digerito Erik ten Hag.

L’ennesimo avvio di stagione zoppicante dei Red Devils non ha poi fatto altro che confermare, in qualche modo, la necessità di un cambiamento. Dopo aver sondato anche le piste italiane che avevano il volto di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, il club britannico vorrebbe ora virare con decisione su Zidane.

Il quale nel frattempo, tanto per avere una ricca margherita da sfogliare, è ancora cercato dal PSG, che non ha mai realmente smesso di vederlo come profilo perfetto per coronare l’ossessione europea. Zidane sa come si fa, e tanto basta questo per essere oggetto di attenzione dalla più ambiziosa società in patria.