Bianconero con sei anni di ritardo: l’attaccante arriva a gennaio

L’attaccante si trasferisce in bianconero nel mese di gennaio: vestirà i nuovi colori con sei anni di ritardo, ecco di chi si tratta

Cercasi attaccante. Si può sintetizzare così, nel modo più estremo possibile, il momento in casa Juventus. Il club bianconero ha un solo centravanti in rosa, quel Dusan Vlahovic criticato a giorni alterni che è però reduce da cinque gol nelle ultime tre partite.

Il bomber serbo non può permettersi il lusso di tirare il fiato: il suo vice, Arek Milik, è finito nuovamente sotto i ferri e chissà quando ritornerà. E le soluzioni tampone utilizzate da Motta fin qui non hanno sortito gli effetti sperati. Weah, schierato in quella posizione contro il Napoli, ha faticato più del dovuto ed anche le altre alternative non hanno funzionato.

L’infortunio di Bremer, però, ha evidenziato anche un altro problema, quello del difensore centrale. Motta si ritrova con la coperta corta anche lì ed appare evidente come nel mese di gennaio la Juventus debba tornare sul mercato acquistando almeno due elementi, uno per reparto.

L’attaccante a gennaio in bianconero: che svolta

Per quanto riguarda il centravanti, però, di sicuro il rinforzo non sarà Patrik Shick. L’attaccante ceco ha 29 anni ed è in forza al Bayer Leverkusen (dal 2020/2021), il club rivelazione dell’ultima Bundesliga, dominata e vinta. Con Xabi Alonso sta trovando però pochissimo spazio, con il tecnico spagnolo che gli sta preferendo altre soluzioni per il ruolo di centravanti, tra cui lo scatenato Boniface. Appena quattro presenze in Bundesliga (105′ giocati), una in Champions League (28′) e Coppa di Germania per lui.

E così l’attaccante ex Sampdoria e Roma sta valutando anche un possibile addio alle “Aspirine” per trovare maggiore spazio altrove nella seconda parte di stagione. Ed il club bianconero l’ha messo nel mirino, pronto a presentare una prima offerta. Non sarà certamente la Juve la destinazione finale dell’attaccante, sebbene alla Continassa l’avevano già seguito con attenzione.

Era il 2018 ed il trasferimento dell’attaccante alla Juventus sembrava cosa fatta prima che saltasse tutto, con Schick finito poi alla Roma. Come detto, però, stavolta la Juve non c’entra nulla. Il Besiktas è la formazione che ha mostrato interesse nei suoi confronti già la scorsa estate, senza che l’affare poi decollasse. Ed il mese di gennaio potrebbe essere quello giusto per concretizzare l’operazione, con Schick che in Turchia potrebbe rilanciare la sua carriera.