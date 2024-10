Dalla Juve al Napoli: offerta accettata

Il Napoli, dopo un grande mercato, non si ferma a gennaio: nuovo colpo per Conte e intreccio con la Juventus

Si sapeva che dopo il disastro della passata stagione l’obiettivo del Napoli fosse quello di rialzarsi prontamente e che per questo fosse stata abbracciata con decisione la scelta Antonio Conte. Ma in pochi immaginavano che l’impatto dell’ex CT della Nazionale sarebbe stato così importante e così immediato.

Alla seconda pausa di questo inizio di stagione, il Napoli si è presentato da primo in classifica solitario, mostrando una netta inversione di tendenza rispetto a quanto avveniva dodici mesi fa. Certo, gli azzurri sono stati anche agevolati da un calendario benevolo, ma all’inizio di un nuovo ciclo ottenere risultati non è certo scontato, da qualsiasi punto la si guardi.

Conte ha restituito autostima e compattezza agli azzurri e ha anche inciso non poco sulle politiche del presidente De Laurentiis, convincendolo a investire tanto e bene sul mercato, sebbene soprattutto nella parte conclusiva, rompendo gli indugi anche senza la remunerativa cessione di Osimhen. Quella che si vede oggi è una squadra sicuramente competitiva per le primissime posizioni della classifica. Se davvero il Napoli potrà lottare per lo scudetto, lo scopriremo probabilmente nei tanti scontri diretti tra fine settembre e inizio dicembre.

Di sicuro, Antonio Conte, al di là delle dichiarazioni di facciata che ostentano equilibrio, ci crede e per questo a gennaio chiederà un altro sforzo a De Laurentiis. Potrebbe arrivare, in riva al Golfo, un altro colpo, con un intreccio particolare con la Juventus.

Napoli, beffa alla Juventus per Chilwell: i dettagli

Un nome che sta diventando caldo in ottica partenopea è quello di Ben Chilwell. Il laterale mancino britannico è fuori dai piani del Chelsea, che nel mercato invernale gli cercherà una sistemazione.

Chiuso da Cucurella e Colwill, Chilwell non scende in campo ormai dalla scorsa stagione ed è di fatto un separato in casa a Cobham. Ci ha pensato anche la Juventus, ma il Napoli potrebbe giocare d’anticipo, su richiesta del proprio allenatore. Anzi, secondo il ‘Sun’, il Napoli sarebbe già pronto a presentare un’offerta per il classe 1996. Una proposta che da Londra potrebbero considerare congrua, se almeno intorno ai 20 milioni di euro. Cifra che la Juventus, occupata su altri fronti come quello per il difensore e l’attaccante, non potrebbe investire, lasciando campo libero al grande ex.