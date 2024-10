Folle ritorno all’Inter, il colpo è sensazionale: tifosi nerazzurri al settimo cielo

L’Inter ha iniziato a riflettere in vista del mercato. Marotta studia un ritorno folle quanto suggestivo: in estasi il popolo nerazzurro.

E’ scattata la pianificazione dei prossimi colpi in casa Inter. Il presidente Giuseppe Marotta, al momento, risulta soddisfatto del rendimento espresso in campo dalla squadra e dai risultati conseguiti. Ecco perché a gennaio, salvo sorprese, non sono previsti innesti. La rosa attuale, in tal senso, viene reputata più che competitiva e capace di vincere altri trofei. Le riflessioni attualmente in corso riguardano invece la prossima estate, durante cui l’organico dovrà per forza di cose andare incontro a qualche cambiamento.

In avanti, ad esempio, saluteranno sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic: entrambi sono legati ai Campioni d’Italia fino al 30 giugno 2025 e la dirigenza non appare intenzionata a sedersi intorno ad un tavolo per parlare del rinnovo. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, a rischio addio ci sono Francesco Acerbi (37 anni a febbraio) e Stefan De Vrij (33 tra 4 mesi). Dei due ne resterà soltanto uno, con la società che proverà a sottoporre il reparto ad un processo di ringiovanimento fornendo a Simone Inzaghi un erede di comprovata qualità ed esperienza internazionale.

In questi giorni si sta parlando molto di Jonathan Tah, colonna portante del Bayer Leverkusen guidato da Xabi Alonso. Il 28enne, nonostante il ruolo di titolare assoluto e la prospettiva concreti di vincere altri trofei con indosso la maglia delle ‘Aspirine’, ha fatto sapere di voler prolungare il contratto in scadenza al termine della stagione. I tedeschi hanno provato più volte a convincerlo a cambiare idea e a restare tuttavia i vari tentativi sono andati tutti a vuoto. L’Inter si è iscritta alla corsa, con l’intenzione di prenderlo a parametro zero. L’inserimento della Juve, che proverà ad ingaggiarlo subito a gennaio, ha però spinto Marotta a valutare altre idee.

Inter, in cantiere un folle ritorno: in estasi il popolo nerazzurro

Una di queste, in particolare, può essere considerata folle quanto suggestiva. Parliamo del ritorno a Milano di Milan Skriniar, caduto in disgrazia al Paris Saint Germain. Lo slovacco, sbarcato nella città della Tour Eiffel nel luglio 2023, ha faticato ad imporsi e dopo lo sbarco in panchina di Luis Enrique è scivolato indietro nelle gerarchie diventando di fatto una riserva. Appena 2 le presenze fin qui totalizzate tra Ligue 1 e Champions League, per un totale di 111 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco.

Un bottino non apprezzato dal difensore, pronto a lasciare il PSG al fine di rilanciarsi altrove. Marotta non ha escluso un suo rientro alla base. Ai francesi verrebbero offerti poco meno di 20 milioni mentre a Skriniar un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale da 9 milioni netti. Ora resta da vedere in che modo proseguiranno le interlocuzioni. L’Inter, in ogni caso, è disposta a riaccoglierlo.