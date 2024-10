La Juve lo riporta in Italia: vice Vlahovic dalla Liga

Cristiano Giuntoli guarda in Spagna per il prossimo rinforzo in attacco: occhio al vice Vlahovic, la sorpresa è dietro l’angolo

Il futuro di Dusan Vlahovic, nell’immediato, sarà alla Juventus. Il bomber serbo, non senza fornire prestazioni altalenanti, ha già segnato 7 reti in stagione e si appresta a guidare l’attacco di Thiago Motta contro la Lazio. Nel frattempo, però, in casa Juventus come noto si lavora al rinnovo del centravanti di Belgrado.

Si lavora con l’entourage del calciatore che, da contratto, dalla prossima stagione andrà a guadagnare ben 12 milioni di euro a stagione. La Juventus, d’altro canto, vuole blindare il 24enne che rappresenta un patrimonio importantissimo per presente e futuro. A maggior ragione dopo che Federico Chiesa, quello che fino a qualche mese fa veniva percepito come un cardine su cui strutturare il futuro dell’attacco della Juventus, ha alla fine lasciato Torino per trasferirsi in Premier League. I bianconeri, dunque, hanno le idee chiare su quelle che saranno le prossime strategie in sede di calciomercato.

E indirettamente il nome di Vlahovic è sempre lì, stavolta però per motivi differenti da quelli legati ad un potenziale addio al club piemontese. La Juve, infatti, è da tempo alla ricerca di un degno vice del nazionale serbo che possa – all’occorrenza – rimpiazzare degnamente Vlahovic in campo. Milik, infortunatosi al ginocchio e out fino a gennaio, potrebbe quindi essere in uscita davanti all’offerta giusta.

Juve, vice Vlahovic: già pronto il ritorno

Alternative vere e proprie, al momento, non ve ne sono. E così Vlahovic può finire per ritrovarsi accanto ad un bomber che già conosce benissimo la Serie A. Il portale iberico ‘Fichajes.net’ rivela quella che potrebbe essere una delle prossime operazioni di mercato, in entrata, della Juve.

Giuntoli guarda nella Liga ed è pronto a sondare il terreno per il ritorno in Serie A di un bomber che conosce benissimo il calcio italiano. Si parla di Ante Budimir. 17 reti l’anno scorso con la maglia dell’Osasuna per l’esperto centravanti croato che in questa stagione, con 9 presenze all’attivo, ha già siglato 4 reti. Prestazioni di grande spessore che, nonostante i 33 anni, hanno attirato l’attenzione della dirigenza bianconera che potrebbe molto presto farsi avanti con un’offerta nonostante la scadenza del contratto di Budimir sia ferma all’estate 2027.

Una scommessa che Giuntoli pare disposto a fare e che è certo di vincere. La punta classe ’91 è un centravanti mobile ma molto bravo nel gioco aereo e a lavorare per i compagni di reparto. Caratteristiche che farebbero certamente comodo a Thiago Motta. In passato ha vestito le maglie di Crotone e Sampdoria.