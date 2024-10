Novanta milioni per Barella: l’Inter lo vende subito

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale potrebbe finire presto sulla lista dei partenti: per strapparlo occorreranno almeno novanta milioni

L’Inter pensa al campionato dopo una pausa per le nazionali che ha regalato ottimi segnali a Simone Inzaghi. Dalle prestazioni ottime con l’Italia di Frattesi e Di Marco fino alla brillante performance di Lautaro Martinez con la sua Argentina. Senza dimenticare Marko Arnautovic, andato in rete nella gara contro la Svizzera.

Insomma, ottimi spunti per il piacentino che ora dovrà affrontare un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League, tra fine ottobre e inizio novembre. Chi invece non ha preso parte agli impegni con la nazionale italiana è Nicolò Barella, da poco rientrato a lavoro con i suoi compagni ad Appiano Gentile. L’infortunio che lo ha tenuto fermo per 23 giorni pare acqua passata. Molto probabile la presenza dall’inizio contro la Roma nella prossima sfida di Serie A.

Nel frattempo, dall’Inghilterra arrivano numerose voci di mercato che tentano di svelare il suo futuro.

Barella, big europee sull’azzurro: l’Inter trema

Non è un mistero che un calciatore del genere, dotato di un talento importante, sia adocchiato da parecchie big del calcio internazionale. I vari Pep Guardiola e Jurgen Klopp hanno sempre rivolto parole di stima nei confronti dell’ex Cagliari, come a dire che farebbero di tutto pur di averlo tra le proprie fila.

E il trend non è affatto cambiato, visto che uno come Barella continua a suscitare interesse nei confronti di vari top club. Lo riferiscono diversi siti d’oltremanica come TeamTalk.com. Quest’ultimo riferisce che il 27enne sia sempre più in cima alla lista dei desideri di Arne Slot, tecnico del Liverpool che sembra avere il medesimo giudizio del precedessore sul cagliaritano.

Ma la concorrenza è piuttosto elevata, come capita spesso in questi casi. Barella infatti è un centrocampista totale e che potrebbe giocare in qualunque piano di gioco: sempre TeamTalk.com riporta che sul classe ’97 rimane vivo l’interesse di Real Madrid, Atletico Madrid e soprattutto Manchester City, squadra che ha avuto modo di vederlo da vicino in più occasioni negli ultimi anni.

Difficilmente l’Inter si farà sfuggire un giocatore di questo calibro, visto che lo stesso Barella ha desiderato in tutti i modi rinnovare il suo contratto fino al 2029. Per strapparlo, indicativamente, serviranno almeno 90 milioni di euro (75 milioni di sterline circa). Senza questa cifra, difficilmente i dirigenti dell’Inter si siederanno attorno a un tavolo.