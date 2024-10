Bufera a Roma, l’annuncio di Pallotta scatena il caos

La Roma vive uno dei suoi periodi più difficili della storia recente. Il rapporto con la società è davvero ai minimi termini, contestazioni dure.

Nonostante grossi investimenti fatti nell’ultima sessione di calciomercato la situazione in casa Roma resta piuttosto critica. Il rapporto tra la società e i tifosi è ai minimi termini e dopo esonero di Daniele De Rossi la situazione è diventata ancora più critica. Nel posticipo contro l’Inter il club giallorosso non può più sbagliare.

Juric è già sotto accusa ma sono i Friedkin ad essere costantemente nel mirino. E’ cambiato molto rispetto a tempo fa e questa situazione è una piccola rivincita per l’ex presidente James Pallotta. Il patron italo americano è tornato a parlare ed ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di CityRumors e ha raccontato il suo addio e come vede la situazione nel club giallorosso.

Se prima era criticato aspramente ora è cambiato tutto e a Roma quasi rimpiangono i tempi con James Pallotta. Questi ha parlato in queste ore ed ha sottolineato: “Contestano i Friedkin? Beh, succede…”, ricordando che può capitare a chiunque. Allo stesso tempo Pallotta ha poi proseguito: “Io meglio dei Friedkin? Non sono tanto io a dirlo quanto i punti e i numeri che facevano ogni anno…basta vedere quelli”, una sentenza che sa di realtà purtroppo per i tifosi giallorossi.

Roma, il messaggio di Pallotta ai tifosi giallorossi

Negli ultimi anni la Roma della famiglia Friedkin ha investito molto ma con scarsi risultati e c’è la sensazione che – oltre ai giocatori – serva qualcosa anche al di fuori dal campo, una figura dirigenziale o magari anche una società più vicina. Altrimenti si rischia brutte figure e negli ultimi tempi il club è spesso andato incontro a queste situazioni. Pallotta è stato onesto nel commentare la situazione del club giallorosso ma senza denigrare l’attuale proprietà. Parole nette e le seguenti dichiarazioni con James che prosegue:

“La Roma aveva una squadra diversa, andava quasi ogni anno in Champions e faceva tanti punti. Questo è un dato vero, basta vedere le statistiche e i punti di ogni stagione”. Una situazione paradossale, la Roma di Pallotta sembra essere molto meglio rispetto a quella dei Friedkin e i tifosi ora lo ricordano.

Un autentico paradosso e l’ex presidente giallorosso ricorda tutto quasi con un sorriso beffardo ma senza polemiche. Una risposta con stile e chiarezza da parte di un ex importante personaggio della storia di Roma.