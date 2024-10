Colpo nerazzurro nella capitale: firma a gennaio

Quando manca ormai poco al calciomercato invernale, in Serie A c’è già chi sta preparando il colpo del 2025.

Il calciomercato è ufficialmente chiuso per tutti ma attenzione, perché a gennaio non manca molto ed è proprio questo il momento migliore per mettere a segno i colpi del futuro. La sensazione è che il prossimo gennaio regalerà sicuramente delle sorprese, per la Serie A rischia di essere infatti il mercato di riparazione più ricco degli ultimi anni.

Sono diversi i giocatori che si sono messi in mostra negli ultimi mesi e che in questa nuova stagione stanno continuando a dare buona prova di sé. I club più importanti in giro per l’Italia e per l’Europa se ne sono accorti ed è proprio per questo che, in silenzio, stanno lavorando per mettere a segno il colpo del 2025.

Il prossimo sarà un anno ricco di trasferimenti, sono tanti i calciatori di un certo livello in scadenza di contratto in procinto di cambiare club, ma stando agli ultimi aggiornamenti già in inverno se ne vedranno delle belle. Fari puntati sulla Serie A che presto potrebbe vedere il talento nerazzurro fare le valigie per dirigersi verso una delle città più importanti del continente.

Calciomercato Serie A, va via a gennaio: i dettagli dell’operazione

E pensare che dopo un anno di Milan tutti lo avevano etichettato come bidone, poi è andato all’Atalanta ed è tornato a stupire proprio come fece con il Club Brugge. I tifosi della Lazio, che lo videro in un certo senso in anteprima in quella Champions League post Covid, possono sicuramente confermare. Ora, però, per Charles De Ketelaere sembra arrivato il momento di salutare la Dea e di scrivere un nuovo capitolo della sua avventura sul manto erboso.

Oggi il classe 2001 degli orobici è un top del campionato, lo confermano i numeri: 15 goal e 12 assist con la maglia nerazzurra, e presto potrebbe diventare un top a livello internazionale. L’aver contribuito alla vittoria dell’Europa League non è un dettaglio per le big europee che si stanno preparando per affondare il colpo già nei prossimi mesi.

Per CaughtOffside a gennaio CDK può diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal. Chi è rimasto stregato dalle sue giocate e dalla sua duttilità tattica è mister Mikel Arteta che lo vedrebbe perfettamente all’interno dei propri schemi. I Gunners sembrano pronti a provarci ma c’è un problema: convincere la Dea. L’Atalanta può far partire il suo gioiellino per Londra ma prima c’è da trovare l’accordo sulla cifra, 40 milioni di euro potrebbero bastare. Nel caso in cui l’affare dovesse sfumare, c’è anche il West Ham sulle tracce del giocatore.