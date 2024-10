Firma con la Roma a gennaio: Mourinho scippato

La Roma è già proiettata al mercato invernale. Nel mirino un giocatore molto apprezzato anche da Mourinho: pronto lo scippo giallorosso.

Sono già proiettati alla finestra invernale del mercato i pensieri della Roma. La rosa allestita negli scorsi mesi, come testimoniato dagli altalenanti risultati fin qui ottenuti in campionato e in Europa League, non si è rivelata adeguatamente competitiva. Da qui la necessità di avviare subito una serie di casting volti ad individuare i rinforzi più adatti da portare nella Città Eterna a gennaio, in grado di rafforzare il gruppo giallorosso e renderlo capace di battagliare davvero per un posto in zona Champions League.

La priorità principale, in tal senso, consisterà nel prendere un’ala sinistra di comprovata qualità, abile nella costruzione della manovra e in fase di realizzazione. Al momento, infatti, in quel ruolo c’è soltanto Stephan El Shaarawy il cui avvio di stagione è stato tutt’altro che brillante. Appena un assist (e nessun gol) per il 31enne, scivolato indietro nelle gerarchie di Ivan Juric che negli ultimi due incontri disputati, contro l’Elfsborg in Europa League ed il Monza in Serie A, lo ha fatto inizialmente accomodare in panchina gettandolo poi nella mischia durante la ripresa.

A pesare nelle valutazioni del management giallorosso è anche il contratto dell’esterno, in scadenza il 30 giugno 2025. Le parti, in questi mesi, hanno avuto diverse interlocuzioni tuttavia un accordo appare ancora distante. Ecco perché il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha cominciato a lavorare in prospettiva, mettendo nel mirino un giovane talento caduto in disgrazia nella sua attuale società ed in cerca di un team in cui rilanciarsi. Il nome, stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, è quello di Ansu Fati poco gradito al neo allenatore del Barcellona Hansi Flick.

Roma, nuovo obiettivo giallorosso: pronto lo scippo ai danni di Mourinho

Il classe 2002, dopo la positiva esperienza vissuta al Brighton, a giugno ha fatto rientro in blaugrana con la speranza di poter tornare protagonista assoluto nella società in cui è cresciuto. L’addio di Xavi ed il conseguente sbarco in panchina del tecnico tedesco, invece, ha ulteriormente complicato la situazione di Ansu Fati, relegato al ruolo di riserva: solo 3 presenze e un totale di 51 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino deludente che ha spinto il giocatore, deluso per il trattamento ricevuto, a guardarsi intorno e prendere in considerazione l’idea di lasciare di nuovo il Barcellona.

Sulle sue tratte c’è proprio la Roma, pronta a farsi avanti con la formula del prestito. Ansu Fatu, al tempo stesso, piace da tempo al Fenerbahce di José Mourinho ma i giallorossi, ora, sono pronti ad effettuare il sorpasso decisivo.