La Juve ha scelto lui: ecco il vice Vlahovic

Il piano di Giuntoli è chiaro, spazio al vice Vlahovic: ecco il profilo che la Juventus è pronta a prendere

A poche ore da Juventus-Lazio a prendere la scena in casa bianconera è inevitabilmente il calciomercato. Mancano ancora parecchie settimane alla sessione invernale ma Cristiano Giuntoli sta già lavorando sotto traccia ai prossimi colpi da recapitare a Thiago Motta. Nonostante il lavoro certosino confezionato durante l’estate, almeno una grande operazione diventerà realtà nel mese di gennaio.

Nonostante le 7 reti messe a segno non sono mancate le critiche dirette a Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 con la Juventus e che al momento – anche a causa dell’infortunio di Milik – si ritrova spesso e volentieri a fare gli straordinari. La Juventus ha bisogno di un attaccante di riserva, questo è ormai davanti agli occhi di tutti. In vista della riapertura ufficiale del calciomercato invernale, nel mese di gennaio, la Juventus ha già in mente il primissimo colpo del 2025.

Si tratta di un attaccante che i vertici bianconeri considerano ideale per affiancare e, all’occorrenza, rimpiazzare Dusan Vlahovic. L’indiscrezione, arrivata nelle scorse ore, non è passata inosservata e così Cristiano Giuntoli ha già in mente che tipo di offerta proporre. Occhi in Premier League dove un ex Serie A potrebbe fare presto ritorno in Italia: c’è la Juventus ad aspettarlo.

Vice Vlahovic, è già pronto l’ex Serie A

Al di là dei discorsi riguardanti il rinnovo di Vlahovic, la firma di un nuovo importante attaccante per le prime settimane del 2025 è un’assoluta priorità per il club piemontese. E così il supporto all’attaccante di Belgrado sarebbe già stato scelto da Giuntoli: può arrivare a Torino soltanto ad una condizione.

Si tratta di Beto, attaccante portoghese in forza all’Everton e con un passato in Serie A, con l’Udinese. Nell’estate 2023 i ‘Toffees’ hanno portato accasa il 26enne di Lisbona per circa 25 milioni di euro. Adesso, però, Beto sta giocando poco nonostante gli infortuni di Armando Broja e Chermiti e con Calvert-Lewin davanti (pure lui avvicinato ai colori bianconeri) il futuro in Premier è assai incerto. Secondo ‘Givemesport.com’ la Juventus sarebbe orientata più su Beto che sullo stesso Calvert-Lewin, in scadenza a fine stagione e che piace molto pure a Chelsea e Newcastle.

Secondo quanto riferito Giuntoli punterebbe alla firma in prestito, fino a fine stagione, di Beto che rimane sotto contratto con l’Everton fino al 30 giugno 2027. Non sarà facile ma la voglia di rivalsa di Beto – da tempo anche nel mirino della Roma di Juric – potrebbe portare ad un addio quasi immediato all’Everton. Fino a questo momento Beto, classe 1998, ha collezionato 7 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente all’attivo.