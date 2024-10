L’ex Milan sulla panchina del Manchester United: scelta a sorpresa

Un ex conoscenza del Milan, e in generale del calcio italiano, potrebbe finire presto sulla panchina del Manchester United

Molti club europei hanno già deciso di cambiare guida tecnica per via di un inizio di stagione non proprio esaltante e in linea con le aspettative del pubblico. In Italia, abbiamo avuto il caso dell’esonero di De Rossi, scaricato dai Friedkin dopo poche partite tra campionato ed Europa League.

Negli altri campionati invece questa tendenza a cambiare l’allenatore va ancora a rilento, ma dalle parti di Manchester, sponda United, qualcosa potrebbe presto cambiare. E il motivo è presto detto: l’inizio di stagione poco esaltante di Erik Ten Hag, allenatore criticatissimo dai tifosi per i magri risultati che sta raccogliendo in campo.

La dirigenza dei Red Devils, qualora il tecnico dovesse peggiorare lo score degli inglesi, potrebbe a questo punto essere sostituito nel più breve tempo possibile. Ecco chi in queste ore è dato per favorito per prendere il posto dell’ex Ajax.

Dalla Turchia: Manchester United pensa a Montella

Se fino a pochi mesi fa Ten Hag, malgrado i risultati a dir poco magri, continuava a essere protetto dalla dirigenza, oggi invece tutto pare essere cambiato: quel 14esimo posto in Premier League (due le uniche vittorie conquistate, troppo poco per lo status del club) proprio non va giù né ai dirigenti, in primis a Sir Jim Ratcliffe, né tantomeno agli stessi calciatori, alcuni dei quali potrebbero dire addio presto alla squadra.

Occorre cambiare nel più breve tempo possibile e dalla Turchia fanno il nome del ct della nazionale turca Vincenzo Montella come uno dei papabili a prendere il posto di manager dei Red Devils.

Secondo quanto scritto da ‘A Spor’, media che ha rilanciato per primo l’indiscrezione, Montella avrebbe avuto diversi contatti con la dirigenza degli inglesi a scopo conoscitivo: probabilmente per capire meglio la situazione con cui potrebbe fare i conti qualora Ten Hag dovesse essere esonerato.

Al momento, oltre a Montella, sulla lista dello United campeggiano altri nomi, tra cui quello dell’ex Juventus Massimiliano Allegri, indicato come perfetto allenatore di transizione e gestore di spogliatoi in crisi di risultati. Insomma, il caos in casa United potrebbe essere risolto da un tecnico italiano, il primo dopo una lunga trafila di fallimenti partiti dal doloroso addio di Sir Alex Ferguson dell’ormai lontano 2013.