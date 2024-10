Mondo del calcio incredulo, una big sull’orlo del fallimento: 2,5 miliardi di debito

Una situazione economica finanziaria disastrosa: arriva l’annuncio riguardo il fallimento del top club, ecco tutti i dettagli.

Debiti da capogiro per la big del calcio che adesso si ritrova in un vero e proprio baratro. Addirittura, secondo le ultime indiscrezioni, supererebbero i 2 miliardi di euro. Una vicenda che dovrà essere approfondita da parte delle autorità che vigilano sulla società che rischia realmente la bancarotta.

Scoperchiato il vaso di pandora: le voci sono state confermate dai dati degli ultimi bilanci. Cosa sta succedendo all’interno della dirigenza del top club? Un vero e proprio caos dopo le ultime notizie relative ai debiti che in questi anni la big ha accumulato per mantenere alto il valore della rosa. I tifosi sono increduli davanti alle cifre che sono circolate. Si parla di oltre 2 miliardi di euro, una catastrofe finanziaria per la società che in questi anni ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio europeo.

Una big vicina al fallimento?

Indiscrezione dalla Spagna sul futuro della società, che adesso si ritrova nei guai. Dopo le ultime stagioni, infatti, il club ha una situazione economica finanziaria davvero pessima. Il presidente è in totale confusione, consapevole delle problematiche, ha deciso di accettare l’incarico e non mollare il club che è uno dei più importanti.

Ecco che, tre mesi dopo la nomina, il presidente del Barcellona Laporta rilasciò riguardo la situazione finanziaria del club blaugrana.

“Sono arrivato con la fine della stagione 2020-2021, ovvero quella dove c’era il covid. Abbiamo fatto di tutto per cercare di ottimizzare i costi e provare a salvare il club. La società era stata messo in ginocchio, c’erano debiti pari a 1,3 miliardi di euro, tutti con scadenza a breve termine. Il patrimonio della società era negativo di 455 milioni. Qualsiasi azienda non avrebbe avuto la forza di rialzarsi, avrebbe avviato la procedura per la bancarotta. Noi abbiamo evitato tutto questo, abbiamo salvato il Barcellona da una tragedia annunciata”.

A distanza di anni, il Barcellona è ancora a rischio fallimento?

Secondo Victor Font si. Ecco la risposta da parte dell’ex candidato alla presidente del Barcellona, riguardo i conti del club . ‘El Chiringuito TV’ ha rivelato le dichiarazioni da parte del dirigente: “C’è un debito di 2,5 miliardi di euro. In questi quattro anni, è stato speso un miliardo in più di quanto il club ha incassato”. Una situazione drammatica, dunque, che mette in dubbio la gestione dell’attuale presidente del Barcellona Laporta che è finito nel mirino per le ultime stagioni. Ancora problemi, dunque, per uno dei club più importanti al mondo che dovrà trovare la forza di rialzarsi per evitare rischi di fallimento.