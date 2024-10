Botta tremenda in casa Napoli, è ansia Kvaratskhelia

Il Napoli ed il suo pubblico sono in ansia per Kvicha Kvaratskhelia, il fuoriclasse georgiano che potrebbe prendere strade alternative.

I tifosi del Napoli sognano in grande in questa stagione. Dopo la partenza shock, con lo 0-3 clamoroso subito dal Verona in trasferta alla prima di campionato, al squadra di Antonio Conte ha cominciato a macinare con forza risultati positivi e prestazioni all’altezza. Ora l’obiettivo di un altro Scudetto, dopo quello vinto solo due stagioni fa, non è per nulla da escludere.

Aurelio De Laurentiis ci ha messo del suo, accontentando Conte sul mercato. Nonostante l’addio di Osimhen, prestato in extremis al Galatasaray, il patron azzurro ha regalato al Napoli diversi colpi di livello internazionale, partendo da Buongiorno, passando per McTominay e David Neres fino al tanto richiesto Lukaku in attacco.

Un altro calciatore che si sta ritrovando dopo un’annata poco felice è senza dubbio Kvicha Kvaratskhelia, l’esterno d’attacco georgiano che era stato tra i protagonisti del terzo Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti. L’estro, la velocità, i colpi di genio di questo grande talento sono ancora molto importanti per il Napoli, anche se Conte lo considera allo stesso livello degli altri suoi titolari.

Il rinnovo di Kvaratskhelia è in alto mare: addio possibile nel 2025

Kvaratskhelia è amato ed apprezzato da tutta Napoli. Il problema è che il suo futuro sul golfo è da considerarsi piuttosto in bilico. Il motivo? Un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare e che a questo punto appare sempre più difficile da concretizzare. L’attuale accordo tra il georgiano ed il club scade nel 2027, ma è l’ingaggio a non piacere troppo al calciatore.

Kvara infatti percepisce solo 1,5 milioni netti a stagione, davvero poco per un fuoriclasse della sua portata. Secondo alcune indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe tentato il blitz nel ritiro della Georgia durante l’ultima pausa per le nazionali, cercando di trovare un accordo sulla base dei 5 milioni annui. Ma l’entourage del numero 77 ha sparato alto: almeno 8-9 milioni netti per trattare.

Una cifra che il Napoli non intende sborsare, anche perché da giugno prossimo tornerà a libro paga (almeno temporaneamente) anche Victor Osimhen con i suoi 10 milioni netti. Difficile dunque che tali condizioni portino ad un accordo tra le parti, con Kvaratskhelia a questo punto lontano dalla permanenza.

Se le cose non si dovessero smuovere, il Napoli dovrebbe mettere sul mercato Kvara ed attendere una maxi-offerta nei suoi confronti. Il PSG si era già mosso in estate e potrebbe ripresentarsi sotto il Vesuvio nel 2025, con una somma a tre cifre e con un importante bonus alla firma, che farebbe propendere il georgiano per l’addio immediato a Napoli.