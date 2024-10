Caos Milan e terremoto Kalulu: “Licenziato”

Caos in casa Milan, nasce un vero e proprio terremoto che riguarda Pierre Kalulu: “Licenziatelo”

Con il passare del tempo aumenta, sempre di più, la disperazione e la rabbia da parte dei tifosi del Milan. Gli stessi che, in questa ultima sessione estiva del calciomercato, hanno perso una pedina che poteva risultare fondamentale in difesa. Stiamo parlando di Pierre Kalulu che è andato a rinforzare il pacchetto difensivo dei rivali della Juventus.

Le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate. Tanto è vero che il francese sta dimostrando di essere all’altezza della situazione nel nuovo contesto guidato da Thiago Motta. Aumentando, appunto, i rimpianti dei supporters del ‘Diavolo’. Ed a quanto pare anche quelli dirigenziali che hanno lasciato partire, anche con troppa facilità, il calciatore (prestito con diritto di riscatto in favore della “Vecchia Signora”.

Tanto è vero che in molti, in particolar modo sui social network, hanno evidenziato questa cosa. Non solo i tifosi rossoneri, ma anche personaggi che lavorano nel mondo del calcio. Tra questi anche Maurizio Pistocchi. Il noto giornalista ha pubblicato un tweet, sul suo account ufficiale di “X”, che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione in merito a questa vicenda.

Kalulu, ironia di Pistocchi: “Chi lo ha mandato via deve essere licenziato”

Se non si tratta di un post ironico, quello del noto giornalista, allora poco ci manca. Fatto sta, però, che i primi dati che riguardano il difensore centrale (ma all’occorrenza anche terzino destro) parlano forte e chiaro. Secondo quanto annunciato da Pistocchi, tramite un grafico, l’atleta è il giocatore che ha effettuato più movimenti palla al piede in avanti nel campionato di Serie A.

Tanti da arrivare a quota 53. Un dato a dir poco impressionante visto che stiamo parlando, appunto, di un difensore centrale. Insomma, un vero e proprio “motore” della difesa. A sorridere, infatti, sono i supporters bianconeri che lo considerano già un idolo. Lo stesso Pistocchi, invece, ha voluto lanciare una frecciatina nei confronti della dirigenza rossonera.

Chi ha dato il via libera alla cessione alla #Juventus andrebbe licenziato per infedeltà🙄 https://t.co/7Rytkd7NXG — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 17, 2024

La stessa che, appunto, ha deciso di lasciare andare via il giocatore. I nomi non sono stati fatti: “Chi ha dato il via libera alla cessione di Kalulu alla Juventus andrebbe licenziato per infedeltà“. Più chiaro di così.