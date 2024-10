Dall’Inter al Liverpool: ecco l’erede di Salah

Il Liverpool è alla ricerca dell’erede di Salah che dovrebbe lasciare i Reds a fine stagione: nel Merseyside può finire un giocatore che piace all’Inter

Dopo ben 8 stagioni trascorse vestendo la maglia del Liverpool con la quale ha vinto tutto ciò che c’era da vincere, Mohamed Salah potrebbe dire addio ai Reds.

Il condizionale è d’obbligo poiché non è stato fatto alcun annuncio ufficiale sul futuro dell’esterno d’attacco egiziano che, però, è intenzionato a farsi da parte al termine della stagione. Al momento non sono stati fatti passi in avanti riguardo il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno e tutto fa pensare che anche il Liverpool sia intenzionato ad interrompere il rapporto con Salah.

I Reds sarebbero già alla ricerca del possibile sostituto ed uno dei nomi circolati in queste settimane è quello del giapponese Take Kubo, in forza alla Real Sociedad. Per lui, il Liverpool sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro presenti nel suo contratto e nel Merseyside c’è la convinzione che possa essere lui l’uomo giusto per sostituire un giocatore come Salah.

Tuttavia, secondo quanto riportato da fichajes.net, nelle ultime ore sta avanzando un’altra candidatura per il ruolo di erede di Salah ed arriverebbe dalla Serie A. Il Liverpool avrebbe infatti messo gli occhi su Dan Ndoye, esterno d’attacco sinistro del Bologna.

Liverpool, caccia all’erede di Salah: occhi su Ndoye del Bologna

Le possibilità che Salah lasci il Liverpool a fine stagione sono sempre più alte col passare dei giorni e nel Merseyside si è già a caccia del suo erede. Oltre a Take Kubo, considerato il favorito dalla dirigenza dei Reds, nel mirino del club inglese ci sarebbe Dan Ndoye che tanto bene sta facendo al Bologna e che in Italia piace molto alle big nostrane, soprattutto all’Inter.

Il club nerazzurro sta seguendo con grande interesse l’esterno d’attacco svizzero, ma secondo fichajes.net la possibile offerta del Liverpool stuzzicherebbe di più Ndoye a cui piacerebbe misurarsi in Premier League. Il Bologna sa che sarà difficile trattenere lo svizzero, ma ha intenzione di lasciarlo partire alle proprie condizioni e potrebbe chiedere una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

L’attuale valore di mercato di Ndoye è di 19,3 milioni di euro, cosa che lo rende uno dei giocatori svizzeri dal valore più alto. Consci che Salah potrebbe andare via a fine stagione, considerato anche l’interesse di club sauditi, i Reds non vogliono lasciare niente al caso e già nelle prossime settimane potremmo saperne di più su chi potrà essere l’erede del giocatore egiziano.