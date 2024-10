Penalizzazione choc: cambia subito la classifica

Una nuova bufera è pronta ad abbattersi sul calcio, sono in arrivo delle penalizzazioni pesanti: cambia tutto ancora una volta.

Il momento del ritorno in campo è ormai arrivato, la seconda sosta dell’anno è finalmente finita in archivio e per i club è giunto il momento di essere di nuovo protagonisti. Non solo in positivo, però, visto che in giro c’è chi rischia di dover fare i conti con una pesante penalizzazione. Si tratta di uno scenario che potrebbe coinvolgere diversi club e che, di conseguenza, potrebbe cambiare la classifica e persino le sorti del campionato. Altro che Juventus, l’ombra del nuovo terremoto mette già paura.

In giro c’è poco da stare sereni, le regole sono cambiate e chi non rispetta i parametri andrà in contro a sanzioni che rischiano di essere devastanti. Non solo nell’immediato, come detto, visto che la pena minima è la penalizzazione in campionato, ma anche in futuro. Insomma, dopo le ultime novità più di qualcuno ha iniziato a tremare.

Caos nel calcio, penalizzazioni in arrivo: ecco cosa sta succedendo

In Inghilterra le cose sono cambiate e da tempo sono stati trovati nuovi accordi per quanto riguarda le regole dell’APT. Pugno duro da parte della Premier League che, in buona sostanza, ha deciso di impedire ai club di gonfiare gli accordi commerciali con le diverse aziende direttamente collegate ai proprietari. Tutto è successo dopo che il Newcastle è passato al fondo PIF e l’obiettivo ultimo è quello di garantire maggiore equità all’interno del campionato. Ma attenzione, perché le regole potrebbero essere applicate retrospettivamente e potrebbero colpire anche l’Everton recentemente diventato di proprietà dei Friedkin.

La società di Liverpool ha debiti fino a 450 milioni di sterline a causa della costruzione del nuovo stadio e questo rischia ora di rappresentare un grande problema. Chi ha voluto esprimere il proprio parere in merito alla situazione è stato l’ex CEO dell’Everton Keith Wyness. Intervenuto ai microfoni di Fooball Insider, l’ex dirigente si è così espresso:

“Se la norma verrà applicata in maniera retrospettiva l’Everton avrà un problema“. I Toffees non sono però gli unici ad aver iniziato a sudare freddo perché la questione potrebbe interessare anche altri 4 o 5 club che in caso di applicazione delle nuove regole potrebbe andare incontro ad una pesante penalizzazione. I Friedkin, secondo Wyness, hanno però un asso nella manica. Per evitare problemi gli basterà infatti trasformare i debiti in azioni, cosa che possono fare anche le altre società. Così facendo ogni rischia verrà scongiurato.