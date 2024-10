Quattro offerte, Marotta costretto a vendere: arrivano 90 milioni

Marotta deve arrendersi, brutta notizia per i tifosi dell’Inter: in arrivo un’offerta da 90 milioni, cessione importante

Davanti a certe proposte, anche un club tutto sommato saldo come l’Inter deve gettare la spugna. Il futuro di un idolo della tifoseria nerazzurra, pupillo di Simone Inzaghi e anche della stessa dirigenza, potrebbe essere altrove. Nonostante il club abbia resistito a lungo, le offerte che stanno per arrivare non sono più rifiutabili. Davanti a una proposta da 90 milioni di euro, Marotta è costretto a cedere e ad accettare, cercando contemporaneamente di individuare un sostituto che possa rivelarsi all’altezza di quello che è stato, ed è ancora, un pilastro della squadra campione d’Italia.

In un certo senso è come se i vertici del club avessero fatto una scelta. Rinnovando il contratto a Lautaro Martinez, il capitano, negli scorsi mesi, hanno di fatto chiuso le porte a una possibilità di guadagno molto interessante. La cessione dell’argentino avrebbe infatti senza ombra di dubbio garantito una straordinaria plusvalenza, generando quegli introiti necessari per risollevare le casse di un club da anni in evidente affanno.

Chiusa questa strada, salvo clamorosi colpi di scena, tra i top player nerazzurri il più ambito è sicuramente Nicolò Barella. E per quanto Marotta sia riuscito fin qui a resistere a ogni tentazione, respingendo al mittente ogni tipo di approccio, nei prossimi mesi potrebbe arrivare sulla sua scrivania una proposta da 90 milioni, una di quelle che in alcun modo si possono rifiutare.

Addio Barella, Marotta costretto a cedere: 90 milioni di euro per l’Inter

Messosi in mostra con la maglia della Nazionale, oltre che con quella dell’Inter, tra l’altro anche nel recente confronto tra i nerazzurri e il Manchester City, Barella ha dimostrato di essere cresciuto in maniera esponenziale. Oggi la sua reputazione a livello internazionale è molto alta, e lo ha portato a finire nel mirino di alcuni top club di livello europeo.

Su di lui sarebbe vivo l’interesse, stando a quanto riferito da Fichajes.net, di Atlético Madrid, Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Quattro squadre che sarebbero pronte a fare follie pur di poterlo strappare ai nerazzurri, arrivando a offrire anche 90 milioni.

Un’offerta cui sarebbe davvero difficile resistere per Marotta, considerando la situazione delicatissima delle finanze del club nerazzurro. E tutto questo nonostante lo stesso calciatore abbia firmato solo pochi mesi fa un contratto fino al 2029, diventando almeno formalmente una bandiera della squadra campione d’Italia.

La sensazione, comunque, è che i vertici nerazzurri faranno di tutto per resistere ancora una volta all’assalto delle big europee, magari provando a strappare qualche milione in più prima di lasciarlo eventualmente andare. Solo davanti a un’offerta davvero vantaggiosa accetteranno di cedere il proprio beniamino, con la consapevolezza di poter reinvestire, a quel punto, una somma davvero importante sul mercato per garantirsi un futuro ad altissimo livello ancora per tanti anni.