Dal Napoli alla capitale: firma gratis e Juve KO

Salta questa opzione di mercato piuttosto concreta per Juventus e Napoli, almeno secondo le ultime indiscrezioni dall’estero.

Napoli e Juventus sono due delle squadre candidate a lottare per il titolo in Serie A fino all’ultima giornata. Due club importanti, che hanno investito cifre di un certo livello in estate per portarsi sullo stesso piano dell’Inter campione in carica. Basti pensare che la società di De Laurentiis ha speso quasi 150 milioni di euro, mentre il club bianconero è arrivato a toccare i 165 milioni.

Nonostante i risultati positivi e due rose assolutamente all’altezza per competere ad alti livelli, sia azzurri che bianconeri hanno già gli occhi puntati sulla sessione di mercato invernale. C’è infatti qualcosa da correggere e da mettere a punto per le formazioni di Antonio Conte e Thiago Motta.

Uno dei ruoli da rinforzare per entrambe sembra essere quello del terzino sinistro. Il Napoli infatti non è soddisfatto dell’apporto di Leonardo Spinazzola, giunto a costo zero dalla Roma ma che ha convinto poco mister Conte. La Juve invece ha il solo Juan Cabal a disposizione, escludendo qualche giovane talento promosso da Motta nelle prime giornate di campionato.

Juve e Napoli al palo: il terzino mancino resta in Premier League

Un obiettivo comune per la corsia sinistra di Juve e Napoli sembra essere l’inglese Ben Chilwell. Ovvero il terzino del Chelsea che però non rientra nei piani del tecnico Enzo Maresca, il quale gli ha sempre preferito altri due calciatori come Cucurella e Veiga. Dunque il futuro a Stamford Bridge del 27enne sembra vicino al termine.

Negli scorsi giorni Chilwell è stato accostato soprattutto al Napoli, che avrebbe ormai raggiunto una corsia preferenziale in direzione Premier League, soprattutto dopo gli innesti dei due centrocampisti McTominay e Gilmour. Un terzo innesto britannico è sembrato subito possibile, sempre previa cessione del deludente Spinazzola.

Le ultime indiscrezioni in arrivo dalla stampa di oltre manica però non sono positive. Infatti il futuro di Chilwell dovrebbe essere ancora in Premier: il difensore mancino è molto vicino ad accettare il prestito al West Ham United, altro club di Londra. Una soluzione comoda per il calciatore, che non dovrebbe spostarsi di molto e troverebbe molto più spazio dopo le esclusioni dal Chelsea.

Juventus e Napoli dunque sono indietro al momento nella corsa a Chilwell, che preferirebbe la soluzione West Ham ad un trasferimento all’estero. Neanche l’ipotesi di giocare la Champions League nella formazione bianconera pare entusiasmare troppo il terzino ex Leicester.