Dalla Juve alla Roma con la clausola: è quasi un regalo

Colpaccio in vista della prossima estate, il mercato di Juventus e Roma si infiamma: così è quasi regalato

Ora come ora l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è tutta rivolta al campo, agli sviluppi che da qui ai prossimi mesi la Serie A potrebbe regalare in ottica tricolore. Lo Scudetto in primo piano, con Napoli, Juventus, Inter e Milan pronte a darsi battaglia. Più staccata la Roma di Juric che tra alti e bassi insegue il gruppone di testa.

Nel mese di gennaio la Juventus sembra orientata a ripetere parte di quanto fatto solo qualche settimana fa, con Cristiano Giuntoli che ha intenzione di accontentare le richieste di Thiago Motta. Soprattutto in difesa visto che il grave infortunio di Gleison Bremer non può lasciare indifferenti: caccia, quindi alle occasioni giuste. È in vista dell’estate, però, che gli interessi della dirigenza bianconera potrebbero finire per intrecciarsi con quelle della Roma: situazioni assai differenti ma la voglia di migliorarsi è la stessa. A Torino arriverà verosimilmente un vice Vlahovic, visto che Milik rimane in uscita e Thiago Motta non ha alternative di spessore in tal senso. I giallorossi sono interessati ad un esterno destro ma non solo.

Dovbyk appare sempre più solo lì davanti e, come il discorso legato a Vlahovic, la firma di un’alternativa di peso è stata già vagliata dalla società capitolina già a gennaio. In estate Juventus e Roma sembrerebbero poter arrivare ad un duello serrato per quella che a conti fatti rischia di essere un’occasione di mercato imperdibile. Il gioiello è pronto a cambiare casacca e grazie alla clausola rescissoria l’esborso economico sarebbe decisamente alla portata.

Juve-Roma, che colpo: arriva con la clausola

La rivelazione di mercato per l’estate 2025 e che coinvolge direttamente Roma e Juventus arrivare da ‘Asromalive.it’ che sostiene come un nome in particolare abbia attirato l’attenzione di Ghisolfi e Giuntoli. Occhi puntati subito in Bundesliga.

Si parla di Ento Millot, centrocampista francese in forza allo Stoccarda che può ricoprire brillantemente sia il ruolo di mezzala che quello di trequartista. Il classe 2002, sotto contratto con la società tedesca fino al 30 giugno 2028, ha fino a questo momento segnato 5 reti e firmato 2 assist in 10 presenze. Un rendimento importante che se dovesse continuare da qui ai prossimi mesi, renderebbero l’acquisto del nazionale francese un vero e proprio affare. Il motivo? La clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex Monaco e che si attiverà durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

18 milioni di euro (lo Stoccarda non lo ha pagato nemmeno 2 milioni) che a quel punto risulterebbero anche pochi per il talento 22enne che sarebbe una pedina perfetta, da consegnare a Juric e Thiago Motta nella prossima stagione. Millot, cresciuto nelle giovanili del Monaco, potrebbe davvero approdare in Serie A nel 2025.