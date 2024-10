Scambio col Barça e addio Juve: Flick ha detto sì

Addio Juve per il talento, c’è lo scambio con il Barcellona in vista: arriva l’ok da parte dell’allenatore catalano Hansi Flick, ha detto sì!

La Juve e Cristiano Giuntoli devono dire addio al talento. Niente da fare per i bianconeri che non potranno così avere il giocatore tanto desiderato, dopo le ultime indiscrezioni di mercato riportate direttamente dalla Spagna. Il calciomercato non dorme mai e anche se siamo ancora ad ottobre, lontani dalle trattative e con la testa solo al campo considerando le tante partite da giocare da qui a fine anno, i team si guardano già intorno su come rinforzare e dove intervenire nelle prossime sessioni.

I piemontesi avevano messo nel mirino un calciatore che però rischia di non arrivare. C’è l’ok da parte di Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ad avviare una nuova trattativa che beffa indirettamente la Juve. Nei dettagli, i catalani hanno messo nel proprio mirino Alex Baena del Villarreal, sorpresa fin qui del campionato spagnolo e che ben sta facendo in Liga. Il centrocampista può approdare in blaugrana con uno scambio che danneggia Giuntoli.

Niente Juve, addio con lo scambio: bianconeri beffati, c’è l’ok di Flick

Anche il Barça ha iniziato in maniera ottima il proprio campionato, con la vetta della classifica conquistata a suon di vittorie e ottime prestazioni. Si preannuncia l’ennesimo duello con il Real Madrid per la vittoria del titolo, che negli ultimi anni ha sempre sorriso alle merengues. Quest’anno si vuole invertire la tendenza, per questo i dirigenti catalani non vogliono lasciare nulla al caso, aggiungendo qualche colpo importante alla propria rosa.

Tra questi c’è il centrocampista 2001 del Villarreal che ha già ricevuto il benestare di Flick. Il Barcellona, però, lo vuole prendere con uno scambio con un occhio al bilancio. Secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, il piano catalano è quello di dare in cambio al “Sottomarino giallo” uno dei propri talenti. I nomi fatti sono due: Fermin Lopez o Fernan Torres.

Proprio quest’ultimo è seguito da tempo dalla Juve, già l’estate scorsa poteva sbarcare a Torino. Giuntoli continua a monitorarlo per le prossime sessioni ma è chiaro che in caso lo scambio vada in porto, il campione d’Europa si trasferirà al Villarreal e dirà così addio alla possibilità di sbarcare in serie A e in Italia. I prossimi messi chiariranno meglio la situazione, con la Juve spettatrice interessata al possibile trasferimento di Baena al Barça.