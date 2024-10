Guerra infinita tra Inter e Juventus. E in mezzo c’è Guardiola

Nella lotta di mercato tra nerazzurri e bianconeri per una giovane stellina del calcio europeo, irrompe il guru catalano

Ormai da diversi anni tutti i club europei hanno riorganizzato la loro squadra di scouting in modo tale da estendere la ricerca, la visione e il successivo eventuale acquisto di un giovane talento sconosciuto ai più, su larga scala.

Anche per le società italiane è finito il tempo del bacino di utenza limitato ai settori giovanili del proprio paese o al massimo in quelli dei club del Vecchio Continente. Del resto la ricerca esotica in Sudamerica – alla caccia del nuovo Messi, tanto per cavalcare un’etichetta di cui si è spesso abusato – o in campionati lontanissimi, magari non tradizionalmente forieri di grandi talenti, sta prendendo sempre più piede.

Ecco che allora negli ultimi anni anche la penisola scandinava può rappresentare un mercato interessante da cui pescare giovanissimi talenti in erba destinati a diventare futuri campioni. Lo sanno bene i top club europei, che hanno già sguinzagliato i loro emissari in giro per il mondo da anni, ma anche i sodalizi italiani stanno imparando a muoversi con coraggio e con un pizzico di incoscienza nelle fredde latitudini svedesi, norvegesi e finlandesi alla ricerca del nuovo prodigio. Di un crack internazionale da coltivare in casa e su cui raccogliere i frutti in un futuro più o meno prossimo.

Inter e Juve, per stare al passo con le grandi squadre del Vecchio Continente, devono bruciare tutti sul tempo se vogliono partecipare al supermarket delle gemme nascoste che nessuno ancora conosce. Peccato che anche stavolta le propaggini del potente club inglese sono arrivate allo stesso obiettivo delle due grandi rivali italiane.

Siltanen conteso da Inter e Juve: occhio al City

Mediano moderno perché dotato di ottima tecnica e di grande acume tattico, corsa da vendere e grinta che ricorda da vicino la garra di stampo sudamericano, Matias Siltanen è un classe 2007 di grande prospettiva militante nel Kups, squadra della prima divisione finlandese alla caccia del titolo nazionale che manca dal 2019.

Cresciuto nel mito di Lionel Messi ma avendo come riferimento calcistico ‘reale’ Rodri, il campione del City a cui necessariamente Siltanen si ispira come caratteristiche di gioco e come posizione in campo, il giovanissimo finlandese è destinato ad una carriera luminosa.

L’allenatore del KuPS Jani Honkavaara ritiene che un trasferimento in Olanda o Danimarca consentirebbe una progressione più graduale nella sua carriera, ma a prescindere da questo, Siltanen dovrebbe a breve fare il suo primo salto in un campionato più competitivo. Resta da capire se tra Inter e Juve, che già hanno messo i loro occhi sul talento, non la spunti il Manchester City di Guardiola. Dove lo scandinavo potrebbe crescere all’ombra di Rodri condividendo lo spogliatoio col campione spagnolo.