Colpo all’avversario e maxi squalifica: 6 giornate

Maxi stangata per il giocatore che potrebbe presto vedersi comminare una squalifica di sei giornate per aver colpito più di un avversario

Il gesto folle rischia di costare carissimo al giocatore che potrebbe ora ricevere una squalifica di sei giornate, andando a danneggiare in maniera importante il suo club e l’allenatore che lo ritiene un elemento importante della rosa.

La sconfitta subita nell’ultimo weekend per mano del Tottenham con un pesante 4-1 ha lasciato strascichi importanti in casa West Ham. Gli Hammers, che hanno investito tantissimo sul mercato nell’ultima sessione estiva, stanno disputando fin qui una stagione molto al di sotto delle aspettative ed occupano ora il quindicesimo posto in classifica con soli 8 punti conquistati in otto giornate disputate.

A peggiorare la situazione si è messo anche uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, protagonista di un episodio che potrebbe costargli molto caro e che danneggerebbe di sicuro la sua squadra, ovvero Mohammed Kudus. L’esterno d’attacco ghanese, autore del gol dell’iniziale vantaggio al 16′, si è fatto espellere al minuto 86 dopo aver perso la testa e colpito non uno, ma ben tre giocatori degli Spurs.

L’arbitro aveva, in maniera clamorosa, graziato il giocatore, ma non il VAR che richiama il direttore di gara che non può estrarre il rosso che ora potrebbe costargli una maxi squalifica di 6 giornate qualora l’FA decidesse di usare il pugno duro.

West Ham, Kudus perde la testa: il ghanese rischia una maxi squalifica

La situazione al West Ham si sta facendo critica ed i nervi sono già belli tesi nello spogliatoio degli Hammers. Quanto accaduto nel finale della sfida persa contro il Tottenham per 4-1 lo conferma ed il primo a pagarne le conseguenze è Mohammed Kudus. L’esterno d’attacco ghanese, dopo essere entrato a contatto con Van Ven, mandandolo a terra mettendogli le mani in faccia, colpisce pure Sarr e manda a terra Richarlison, perdendo del tutto la testa.

In questo parapiglia, il VAR richiama l’arbitro che inizialmente lo aveva graziato e manda Kudus sotto la doccia, ma per il giocatore i guai non sono certo finiti qui. Secondo quanto riportato da Westhamzone.com, sito molto vicino alla vicende in casa Hammers, l’FA potrebbe decidere di usare il pugno duro con Kudus, comminandogli una squalifica da 6 giornate. Ciò vuol dire che il giocatore salterebbe non solo la prossima importante sfida in casa contro il Manchester United, ma anche quella del prossimo 30 novembre contro l’Arsenal.

Una squalifica pesantissima che andrebbe a danneggiare molto il West Ham che verrebbe privato del proprio giocatore fino a dicembre. La speranza degli Hammers è che l’FA decida di graziare alla fine Kudus, squalificandolo solo per 2 giornate come da regolamento per un rosso diretto per tale condotta e farlo tornare in campo per la sfida interna contro l’Everton del 9 novembre.