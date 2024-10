Hanno scelto Vlahovic: 60 milioni alla Juve

Altro che rinnovo, la Juventus e Dusan Vlahovic sono ai saluti: già pronta un’offerta di 60 milioni di euro.

A gennaio saranno tre anni di Juventus per Dusan Vlahovic, durante il calciomercato invernale del 2022 la società bianconera decise di impegnarsi con la Fiorentina fino ad una somma complessiva di quasi 80 milioni di euro. Soldi che sono finiti in tasca della viola con grande stupore da parte di molti addetti ai lavori, pochi mesi più avanti l’attaccante serbo si sarebbe infatti potuto liberare a parametro zero.

Una situazione abbastanza simile a quella attuale visto che al momento sul contratto di Vlahovic c’è una nuova data che potrebbe cambiare i prossimi equilibri di calciomercato. Scadenza fissata al 2026 per il bomber ventitreenne che a questo punto ha davanti a sé un bivio: se non si troverà l’intesa per il rinnovo la Juve punterà a fare cassa.

Soprattutto perché in giro c’è più di qualche grande realtà del calcio europeo che sarebbe disposta a mettere sul tavolo 60 milioni di euro. Fino alle scorse sessioni di mercato la società bianconera valutava il suo centravanti circa 70, ma visto che la scadenza si avvicina è lecito che il club riconsidererà le proprie aspettative. Se la situazione non si sarà bloccata per l’estate, a giugno partirà l’assalto nei confronti di Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Vlahovic porta 60 milioni: è caccia al sostituto

C’è un campionato che da tempo segue il classe 2000 è quello risponde senza dubbio al nome di Premier League. Tanti club hanno pensato a lui come rinforzo in attacco ma alla fine nessuno si è fatto ancora avanti in maniera concreta, cosa che a breve potrebbe invece fare l’Arsenal. A raccontare questo curioso scenario di calciomercato è il portale CaughtOffside.

Mikel Arteta ha un obiettivo: fare dei Gunners una potenza in Inghilterra. Traguardo certamente non facile da raggiungere ma da quello che racconta il campo la strada è quella giusta. Per mantenerla, e magari migliorarla, sarà però necessario fare investimenti di un certo livello ed è per questo che la prossima finestra di mercato vedrà i londinesi fare grandi investimenti. Soprattutto in attacco.

Qualora l’addio dovesse concretizzarsi, e la Juventus intascare i 60 milioni di euro promessi, servirà un sostituto. Il nome che piace particolarmente ai bianconeri è quello di Joshua Zirkzee, ex pupillo di Thiago Motta ora in forza al Manchester United. In alternativa si seguono ancora le piste che portano Jonathan David del Lille, in scadenza, e a Santiago Gimenez del Feyenoord in scadenza nel 2027.