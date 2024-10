Nuovo affare con il Milan: bomba Friedkin

Affare in vista tra il Milan e la famiglia Friedkin, che dirige le sorti della Roma: intreccio importante di mercato a gennaio

Siamo entrati già nel pieno di un nuovo ciclo di partite, tra campionato e coppe, fondamentale per l’andamento della stagione di tanti club importanti in Serie A. Sfide da non fallire per tenersi a galla per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Ma anche in questo momento di nuovo tourbillon, con pochi giorni tra una gara e l’altra, il calciomercato tiene sempre banco.

Di intrecci di calciomercato si parla, inevitabilmente, per quei club che in estate, nonostante degli investimenti importanti ci siano stati, al momento non stanno raccogliendo i risultati sperati. Per esempio, il Milan e la Roma, alle prese con un avvio di stagione dai risultati altalenanti e non in linea con le attese.

Rossoneri e giallorossi sono stati accomunati da alcuni colpi di grande spessore, ma con un mercato che ha dato comunque la sensazione di qualche cosa di incompleto per entrambe. Le loro strade si sono intrecciate soprattutto a fine sessione, con la Roma che ha piazzato il blitz per Manu Kone, soffiandolo ai rossoneri. Poi, le due società si sono accordate per il trasferimento in prestito a Milano di Tammy Abraham.

Inevitabilmente, il Milan e la Roma torneranno sul mercato in vista della sessione invernale di trasferimenti, per provare a rinforzarsi e cercare di raddrizzare la baracca. Per il Diavolo, la possibilità di un altro affare con la famiglia Friedkin, anche se la Roma non c’entra.

Milan, via Chukwueze a gennaio: l’offerta

I dirigenti giallorossi infatti da qualche settimana sono a capo anche dell’Everton, in Premier League, aumentando il loro impegno nel mondo del calcio. E c’è già chi pensa, infatti, che in prospettiva potrebbero disimpegnarsi dalla Roma e concentrare tutte le loro energie in Inghilterra.

Per rinforzare la squadra di Sean Dyche, in difficoltà in questo inizio di stagione, torna d’attualità il nome di Samu Chukwueze. Il nigeriano era già stato seguito dai ‘Toffees’ in estate e ora il club britannico ci ripensa, puntando sul non troppo minutaggio che ha avuto fin qui a disposizione. Il Milan, però, vorrebbe comunque continuare a puntare su di lui. E per questo, secondo ‘Football Insider’, i Friedkin per avere chances di successo dovrebbero presentare una offerta considerevole. Vicina a quella di cui si era vociferato in estate, di almeno 45 milioni di euro.