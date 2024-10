Bufera Lazio, doppio attacco di Lotito e caos biancoceleste

Claudio Lotito ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, dura presa di posizione del presidente della Lazio.

Morale non proprio al top per la Lazio che deve ancora riprendersi da quanto successo allo Stadium contro la Juventus. Sconfitta di misura, con tanto di autogoal e di espulsione che ha visto i capitolini giocare in dieci per oltre un’ora di gioco, e tanti situazioni da rivedere. Soprattutto in chiave arbitrale visto che anche secondo il presidente Claudio Lotito gli errori sarebbero stati piuttosto gravi.

Insomma, il numero uno dei biancocelesti proprio non sembra darsi pace. Già l’anno scorso, al termine di Lazio-Milan giocata all’Olimpico, Lotito aveva denunciato alcuni casi sospetti dichiarando che avrebbe dato vita ad una vera e propria battaglia contro i torti arbitrali. Cosa che sembra però essere finita lì. Tuttavia, contro la Juve manca almeno un’espulsione nei confronti di Douglas Luiz e questo è stato solo uno degli episodi che ha mandato su tutte le furie la dirigenza biancoceleste.

Tanto protagonismo per il senatore e presidente della Lazio che proprio qualche giorno prima aveva cercato di rilassarsi concedendosi una divertente intervista per i microfoni di DAZN. Lì Lotito ha parlato un po’ di tutto, toccando futuro, presente e anche il passato. Sembra esserci infatti un giocatore con il quale il presidente non è ancora riuscito a fare pace.

Lotito non ci sta, ecco cosa è successo

Prima della bufera dello Stadium si respirava un’aria rilassata a Formello e a testimoniarlo ci ha pensato proprio questa intervista. Lì Lotito è stato coinvolto in un particolare gioco, il numero uno della Lazio ha dovuto mettere in ordine, dal primo all’ultimo posto, gli acquisti più significativi della sua gestione e con grande stupore ha riservato l’ultimo piazzamento all’indimenticato Mauro Zarate.

Per i giovani che sono cresciuti soprattutto con la sua Lazio l’argentino rappresenta un po’ il primo amore. Peccato, però, che l’attaccante e la società si siano lasciati piuttosto male. Per questo, dopo averlo invertito con Goran Pandev a fine gioco, altro con il quale non scorre proprio buon sangue, il patron capitolino ha riservato al suo ex dieci l’ultimo posto in classifica. Ma cosa è successo tra Zarate e la Lazio? Con i 20 milioni spesi per il suo cartellino, Zarate ha rappresentato per anno l’acquisto più oneroso della Lazio di Lotito.

L’attaccante non ci ha messo molto a diventare un idolo ma è stato quando si è iniziato a parlare di rinnovo che le cose hanno cominciato ad andare male. Le parti sono infatti finite in tribunale, Zarate ha denunciato Lotito pe mobbing e alla fine è stato risarcito con oltre un milione e mezzo di euro. Tutto è nato quando l’argentino si fece trovare alle Maldive mentre doveva essere a casa ammalato. In quel momento sono nati i problemi che oggi non sembrano dimenticati per il presidente.