Da Vlahovic a Osimhen: il bomber ha detto sì

Tutto da scrivere il futuro di Vlahovic e Osimhen, divenuti l’oggetto del desiderio di numerosi top club stranieri. L’affare è possibile.

Per ora, proveranno a regalare ai rispettivi tifosi il maggior numero di soddisfazioni e trofei. Poi, al termine della stagione, valuteranno il da farsi senza escludere un trasferimento in Premier League. E’ tutto da scrivere il futuro di Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, da tempo finiti nel mirino di alcuni dei principali top club inglesi. La Juventus ed il Galatasaray sperano di riuscire a trattenerli ma le probabilità di centrare l’obiettivo diventa ogni giorno che passa più complicato.

Per quanto riguarda il serbo, tutto dipenderà dall’esito della trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Le parti vorrebbero proseguire insieme ma l’accordo sull’entità dello stipendio resta quanto mai distante. L’ex Fiorentina, come noto, arriverà a percepire 12 milioni netti nella prossima annata: cifra, questa, ritenuta insostenibile dalla Vecchia Signora, disposta ad arrivare ad un massimo di 8. Il nuovo faccia a faccia tra l’agente Darko Ristic ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà luogo a stretto giro di posta.

Il manager bianconero si attende una risposta definitiva entro dicembre: in caso di ennesima fumata grigia, in estate le strade di Vlahovic e della Vecchia Signora si separeranno. Il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, a luglio tornerà invece al Napoli che riproverà a venderlo (dopo i tentativi infruttiferi effettuati ad agosto) a titolo definitivo. Entrambi i calciatori piacciono in particolar modo a due big della Terra d’Albione: parliamo del Chelsea e dell’Arsenal, che da tempo hanno cominciato a pianificare le future mosse di mercato.

Da Vlahovic a Osimhen, l’affare si farà: il bomber ha detto sì

L’Arsenal, pur essendo soddisfatto dalle prestazioni offerte all’interno del rettangolo di gioco da Kai Havertz e Gabriel Martinelli, vorrebbe prendere un attaccante “classico” capace di concretizzare la manovra creata dai compagni e garantire contributi concreti in zona offensiva. I Blues, dal canto loro, in quel ruolo al momento hanno a disposizione il solo Nicolas Jackson: Marc Guiu e Joao Felix, infatti, possiedono altre caratteristiche e non convincono del tutto Enzo Maresca. Da qui la volontà di ingaggiare un rinforzo da regalare all’allenatore italiano.

Ora resta da vedere dove proseguirà la carriera di Vlahovic e Osimhen. Intanto, però, a fornire un importante aggiornamento a riguardo è stato il sito ‘TBR Football’ secondo cui il procuratore dello juventino ha aperto in maniera concreta al passaggio del suo assistito in Inghilterra. La corsa è aperta.