Esonero e ritorno choc: Mancini in Serie A

Sembra essere ormai giunta al termine l’avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita con il tecnico che paga gli ultimi risultati deludenti.

La sconfitta contro il Giappone ed il pareggio contro il Bahrain sembrano aver segnato la fine dell’avventura di Roberto Mancini alla guida dell’Arabia Saudita con l’allenatore molto vicino all’esonero.

Arrivato sulla panchina dell’Arabia Saudita nell’estate del 2023, Roberto Mancini non è riuscito a far compiere quel salto di qualità che gli era stato richiesto dalla federazione calcistica araba alla nazionale. Il tutto è stato condito con alcuni atteggiamenti avuti in campo ed in conferenza stampa che non sono stati graditi dai dirigenti della nazionale che ora stanno lavorando al suo esonero. Mancano ormai solamente pochi ok, in particolare quello della casa reale, per salutare Roberto Mancini che potrebbe però presto ripartire da una squadra di Serie A.

Roberto Mancini verso l’esonero: per lui è pronta una nuova avventura in Serie A

Dopo la vittoria dell’europeo nel 2021 alla guida della nazionale italiana, Roberto Mancini ha fallito l’accesso ai mondiali del 2022. Un risultato che ha segnato la sua esperienza azzurra, conclusasi poi con l’addio nell’estate del 2023. Ora appare vicina la fine dell’esperienza alla guida dell’Arabia Saudita e per lui si aprono tre porte in Serie A.

La prima porta alla Roma. Il club giallorosso, dopo l’esonero di Daniele De Rossi ha deciso di affidare la panchina a Juric ma i risultati non convincono a pieno la dirigenza. Il destino del tecnico croato appare segnato anche se la società vorrebbe arrivare almeno a fine stagione con l’ex Torino per non mettere sotto contratto tre allenatori in una sola stagione. L’idea della Roma è quella di ripartire con un nuovo allenatore in vista del 2025/2026 ed il nome di Roberto Mancini rappresenta una possibilità.

Non è da escludere poi un futuro alla guida del Milan. L’ex CT della nazionale italiana è molto apprezzato da Zlatan Ibrahimovic che lo ha avuto come allenatore ai tempi dell’Inter. Nel caso in cui la prima stagione di Paulo Fonseca dovesse risultare deludente, il tecnico portoghese potrebbe salutare Milanello in estate con Roberto Mancini che diventerebbe uno dei candidati principali per la sostituzione.

L’ultima idea, quella più romantica, porta al Bologna. Roberto Mancini ha esordito con la maglia del Bologna in Serie A ed è sempre rimasto tifoso della squadra rossoblu affermando che un giorno gli sarebbe piaciuto essere alla guida del club emiliano. I risultati di Italiano finora hanno deluso tifosi e società e l’attuale CT della nazionale araba è un sogno che si potrebbe realizzare.