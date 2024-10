Firma gratis con l’Inter: l’erede arriva dal Milan

Calciomercato bollente per l’Inter che spera di chiudere subito l’affare: la firma può arrivare già a gennaio.

Ora che anche la giornata numero tre di Champions League è stata archiviata, brutta sconfitta per la Juventus e importante vittoria per l’Inter, per le due compagini del nord è arrivato il momento di pensare esclusivamente al campionato. Nel weekend ci sarà infatti una sfida importantissima per le sorti della Serie A visto che meneghini e bianconeri domenica pomeriggio si affronteranno a San Siro.

Sarà un match importantissimo per capire chi potrà davvero ambire allo scudetto. Se in campo tutti i fari sono già pronti a puntare sul derby d’Italia, in ambito di calciomercato c’è invece chi ha visto le proprie attenzioni concentrarsi sul derby della Madonnina. Interessante incrocio di cartellini tra Inter e Milan che potrebbero vedere le proprie strade ricongiungersi nuovamente.

Altra operazione a costo zero in arrivo per l’Inter che nelle ultime sessioni ha trasformato alcuni svincolati in dei veri e propri valori aggiunti. Ora c’è un altro nome, seguito non solo dai nerazzurri ma da mezza Europa, che il presidente Giuseppe Marotta vorrebbe consegnare a mister Simone Inzaghi.

Inter, colpo gratis: è tutto deciso

Per la Bundesliga si è rivelato un top e la nazionale difficilmente si è privata di lui, e ora che ha detto di voler andare via a fine stagione, già tante società si sono iniziate a muovere per convincerlo ad abbracciare il loro progetto. L’ultimo oggetto del desiderio in casa Inter si chiama Jonathan Tah ed è in uscita dal Bayern Leverkusen. Il capitano in estate farà i bagagli.

Tutto è già deciso e ad averlo ammesso pubblicamente è stato proprio Tah in una recente conferenza stampa, ha detto di essere pronto a salutare tutti dopo dieci anni dal suo arrivo. L’Inter è interessata al suo acquisto ma portarlo ad Appiano Gentile non sarà facile, su di lui non c’è solo il Biscione ma anche Juve, Barcellona e Bayern Monaco.

Intanto, secondo fonti di mercato, il Leverkusen avrebbe già scelto il sostituto del classe 1996. Stando ai media, il nome preferito dai tedeschi è quello di Malick Thiaw. Ventitreenne difensore teutonico che ha fatto vedere buone cose a bordo del Milan e che non sarebbe affatto dispiaciuto di tornare protagonista in patria nel prossimo futuro. Thiaw ha la scadenza del contratto fissata al 2027 e potrebbe partire per circa 15/20 milioni.