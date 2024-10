Milan, esonero Fonseca: Allegri e Mancini per 24 ore

Dall’addio di Paulo Fonseca a Mancini e Allegri: sorpresa Milan, è successo nelle ultime ore. I tifosi non riescono a crederci

In campionato il Milan, seppur con grande fatica, ha ripreso a fare punti. La vittoria sull’Udinese, uno stringato 1-0 accompagnato dalla discutibile espulsione di Reijnders, non ha lasciato troppo soddisfatti i tifosi rossoneri. La squadra è però subito tornata in campo, conquistando la prima vittoria in Champions League.

Il 3-1 al Club Brugge, in una serata che ha visto brillare – seppur per una manciata di minuti – anche la stella del giovane Camarda. Nonostante ciò le voci su Paulo Fonseca ed un suo eventuale addio alla panchina del Milan si sono fatte strada facilmente nel corso delle ultime settimane. Si sa come nel calcio tutto o quasi sia legato ai risultati di squadra: ed in questo momento il ‘Diavolo’ ha già un ritardo consistente dal Napoli capolista in Serie A. 5 punti di distanza e prospettive che, al momento, non sembrano poter portare i rossoneri a competere da protagonisti per lo Scudetto. Non ancora.

Bologna, Napoli e Monza in campionato, poi la super sfida del ‘Santiago Bernabeu’ contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. Un percorso impegnativo che, a questo punto della stagione, potrà effettivamente rivelare quali saranno le ambizioni della squadra meneghina e soprattutto decifrare il futuro di Fonseca. Un futuro, quello dell’allenatore ex Lille, accompagnato da due ombre che nelle scorse ore hanno ‘minacciato’ la permanenza del portoghese a Milanello: Massimiliano Allegri e Roberto Mancini.

Milan, Allegri o Mancini: l’annuncio è clamoroso

Ora come ora, però, appare davvero difficile pensare ad un esonero di Fonseca a stagione in corso. Nonostante ciò, le indiscrezioni hanno riportato poche ore fa i nomi di Allegri e Mancini. A tal proposito è arrivato un annuncio che può cambiare definitivamente i piani di mercato del Milan.

A parlare è stato Fabio Cordella che, durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’, ha rivelato: “Fonseca esonerato? Non cambierebbe niente. Quando c’è una proprietà che non fa calcio, c’è un Ibrahimovic che andrebbe ammonito nelle sue vesti da dirigente… Il padre padrone non ha mai funzionato. Il calcio è sentimento, sensazioni. Per averle devi essere uomo di calcio”. Continua, però, la stoccata alla proprietà rossonera.

“Quando fai tutto guardando i numeri, i risultati sono questi”. Cordella si è poi concentrato sulle voci che hanno coinvolto Massimiliano Allegri – già accostato in estate al Milan – e Roberto Mancini. In tal senso è stato categorico: “Se mandi via Fonseca e prendi Allegri o Mancini, rischiano di durare 24 ore con questa società. Non avrebbe senso prenderli”. La via giusta, a questo punto, resta una sola: fiducia a Fonseca, nella speranza che la stagione del Milan possa presto prendere la piega giusta.