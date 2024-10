Ufficiale, rinviata Bologna-Milan: la possibile data del recupero

La notizia era nell’aria ma ora è arrivato l’annuncio ufficiale. Colpo di scena in vista del prossimo turno di serie A.

Ancora deve terminare il turno infrasettimanale europeo che arriva un’importante novità per la prossima giornata di serie A. Il match tra Bologna e Milan in programma sabato 26 Ottobre alle ore 18 è stato rinviato a causa delle condizioni problematiche che vive in queste ore l’Emilia Romagna. E’ arrivata la decisione ufficiale e ormai non c’è nulla da fare.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha firmato – in accordo con il Prefetto e la Questura – un’ordinanza con il quale ordinare il rinvio della partita per maltempo visto le complicate vicende che stanno vivendo il paese in queste ore. Tra l’altro è prevista un’intensa pioggia per sabato pomeriggio e questo ha agevolato la decisione del Comune.

Una situazione problematica che rischia di condizionare il campionato di serie A con le due squadre che difficilmente scenderanno in campo prima degli inizi di Febbraio. Entrambe le formazioni sono impegnate in campionato, coppa Italia e Champions League e la formazione rossonera affronterà nei primi di Gennaio anche la supercoppa italiana in Arabia Saudita. Un calendario fitto e una problematica non da poco che condiziona tutto il calendario di serie A.

Bologna-Milan, una doppia beffa per il club rossonero

La decisione di rinviare Bologna Milan diventa a questo punto una doppia beffa per il Milan visto che il club rossonero vede prolungare la squalifica di due pedine chiave come Theo Hernandez e Tijani Reijnders. Una tegola pesante con Fonseca che dovrà affrontare la capolista di serie A senza due giocatori fondamentali nel suo scacchiere tattico.

Questa situazione vedrà quindi una classifica di serie A condizionata dall’asterisco per diversi mesi a causa di un calendario fitto di impegni e sfide che aumentano di anno in anno. Molto dipenderà anche dal percorso Champions del Bologna e del Milan che potrebbero – tra le altre cose – prendere parte ai Playoff del nuovo format di Champions League.

Non è la prima volta che capita in questa stagione, un match viene rinviato ufficialmente a causa del maltempo e a causa di un calendario fitto di impegni la classifica di serie A è totalmente rivoluzionata. Il Milan – squadra che lotta per i piani alti della classifica – si troverà cosi a lottare per le prime posizioni ma con l’asterisco, purtroppo è ufficiale.