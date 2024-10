Conte stappa la bottiglia: non lo vogliono più

Antonio Conte è entusiasta, può stappare la bottiglia: il top player non lo vogliono più. Gli ultimi aggiornamenti

Il Napoli di Antonio Conte prosegue gli allenamenti in vista dell’imminente match di sabato pomeriggio, alle ore 15, contro il Lecce allo stadio “Maradona“. Obiettivo, ovviamente, confermare il primo posto in classifica e stare alla larga dalle squadra inseguitrici.

Nel frattempo, però, per il manager salentino arrivano delle importanti notizie in ottica calciomercato. Soprattutto quelle che riguardano uno dei suoi pupilli. Può essere soddisfatto visto che l’interesse da parte del top club è andato, sempre di più, a calare.

Napoli, Conte è soddisfatto: Kvara è sempre più azzurro

Non è affatto un mistero che Khvicha Kvaratskhelia sia entrato nel mirino di parecchi top club europei. In particolar modo quelli di Premier League che seguono, con attenzione, la sua vicenda. Soprattutto dal Liverpool che, negli ultimi mesi, ha mostrato un concreto interesse verso il nazionale georgiano. Secondo quanto riportato dal sito britannico “TeamTalk” pare che questo interesse stia svanendo ogni giorno che passa.

Ed il motivo è fin troppo semplice: in questo momento non è affatto una priorità per il tecnico Arne Slot che è soddisfatto del suo reparto offensivo. Nel caso in cui, però, dovesse arrivare un altro esterno d’attacco sicuramente il nome di Kvaratskhelia non è il primo nella lista. Tra i calciatori che interessano molto i ‘Reds’ spuntano i nomi di: Takefusa Jubo (Real Sociedad), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) e Leroy Sané (Bayern Monaco).

Anche perché il georgiano sta discutendo, a lungo, con la società azzurra per il prolungamento del suo accordo (attualmente in scadenza nel 2027) e di un adeguamento importante del suo ingaggio. Su questo, però, ci sono un bel po’ di problemi. De Laurentiis è intenzionato ad offrirgli tra i 5 ed i 6 milioni di euro netti a stagione. Di tutt’altro parere l’entourage del calciatore che ne vuole almeno 8 per la sua permanenza a Napoli. Il presidente azzurro, però, non vorrebbe andare oltre quella cifra.

Una mossa importante è stata fatta anche da Conte che gli ha fatto capire di voler puntare su di lui non solo in questa stagione, ma anche in futuro. Semplicemente perché lo vede come una figura chiave della sua squadra. Nonostante le due parti sembrano essere più vicine alla firme, anche altri club (come PSG e Barcellona) monitorano la situazione con estrema attenzione.